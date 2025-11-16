Record of Ragnarok 3: la battaglia tra dèi e umani riprende da dicembre su Netflix

Il conto alla rovescia è iniziato: Record of Ragnarok sta per tornare con la sua terza stagione, pronta a riportare su Netflix tutta l’intensità e l’epicità dello scontro tra divinità e umanità. L’appuntamento è fissato per il 10 dicembre, data in cui il destino dell’uomo tornerà a essere messo alla prova nell’arena di Valhalla.

Questa nuova stagione promette di alzare ancora l’asticella, mostrando duelli ancora più spettacolari e colpi di scena capaci di lasciare il segno. A dare la carica fin dal primo istante ci penserà il gruppo GLAY, che firma la sigla d’apertura “Dead or Alive”, un brano che cattura perfettamente la tensione e la drammaticità di questa eterna lotta.

Il progetto vede Koichi Hatsumi di nuovo alla regia, affiancato da Yasuyuki Muto per la sceneggiatura. Ai disegni dei personaggi ci sono Youko Tanabe e Nao Kawashima, mentre la colonna sonora porta la firma di Yasuharu Takanashi. A occuparsi della produzione ci pensano Yumeta Company e MARU Animation, pronte a far brillare ancora di più lo scontro tra dèi e uomini. Tutto il team ha lavorato per rendere questa terza stagione ancora più coinvolgente, sia sul piano visivo che emotivo.

L’anime si basa sull’omonimo manga scritto da Shinya Umemura e Takumi Fukui, con i disegni di Ajichika. Da anni questa serie appassiona fan di tutto il mondo grazie al suo mix perfetto di azione, mitologia e momenti carichi di tensione. Tutto ruota attorno alla valchiria Brunhilde, che convince gli dèi a concedere all’umanità un’ultima possibilità: una serie di duelli spettacolari dove a scendere in campo sono i più grandi eroi della storia contro le divinità stesse.

Con l’arrivo della terza stagione, i fan possono aspettarsi nuove battaglie leggendarie, rivelazioni inaspettate e una dose di adrenalina ancora più alta.

Il destino dell’umanità è di nuovo in gioco, e questa volta, ogni colpo potrebbe essere l’ultimo.