RaiRaiRai e Cosmos: due nuove serie sci-fi in arrivo da J-POP Manga

Settembre si chiude con una sorpresa per tutti gli appassionati di fantascienza: J-POP Manga porta in Italia due nuove serie che mescolano alieni, misteri e avventure intergalattiche. Stiamo parlando di RaiRaiRai di Kei Yoshiaki e Cosmos di Ryūhei Tamura, entrambe pronte a debuttare il 23 settembre in fumetteria, libreria e store online.

Il bello è che non si tratta di semplici uscite, ma di veri e propri eventi per i collezionisti. Infatti, solo con il primo volume in edizione limitata, i lettori troveranno una illustration card esclusiva. E qui c’è un dettaglio divertente: gli autori hanno deciso di regalarsi reciprocamente un’illustrazione da includere nelle rispettive opere. Questo significa che nel primo volume di RaiRaiRai ci sarà un disegno speciale realizzato da Ryuhei Tamura, mentre nel primo volume di Cosmos troverete un’illustrazione firmata da Kyo Yoneshiro. Un piccolo extra che rende questi volumi ancora più speciali per chi ama collezionare edizioni particolari.

Sul fronte delle trame, le aspettative sono alte. RaiRaiRai promette un mix di invasioni aliene e mutazioni incontrollabili, in un contesto che unisce azione e mistero. Cosmos, invece, punta a un approccio più investigativo, con storie che spaziano tra pianeti lontani e intrighi intergalattici. Due visioni diverse della fantascienza, che però hanno in comune la capacità di trasportare il lettore fuori dal quotidiano e immergerlo in scenari spettacolari.

Queste nuove pubblicazioni arricchiscono ulteriormente il catalogo di J-POP, che negli ultimi anni si è distinta per portare in Italia serie originali e capaci di sorprendere. E l’idea delle illustration card esclusive aggiunge quel tocco in più che stimola la curiosità e la voglia di non lasciarsi sfuggire i primi volumi.

Insomma, se siete in cerca di nuove avventure manga con un’anima sci-fi, segnatevi la data: il 23 settembre arrivano RaiRaiRai e Cosmos. Due titoli che promettono azione, mistero e un pizzico di collezionismo per rendere l’esperienza ancora più unica.