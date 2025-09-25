Next Manga Awards 2025: vincono Ichi the Witch e Strikeout Pitch

Quest’anno i Next Manga Awards hanno incoronato due titoli molto diversi tra loro, ma entrambi capaci di conquistare i lettori. Nella categoria Print Manga il premio più alto è andato a Ichi the Witch, mentre nella sezione Web Manga ha trionfato Strikeout Pitch.

Entrambe le opere sono pubblicate da Shueisha e disponibili anche in inglese su Manga Plus. Ichi the Witch nasce dalla penna di Nishi Osamu e dai disegni di Shiro Usazaki: un duo che ha saputo dare vita a un fantasy oscuro e avvincente. La storia ci porta in un mondo dove le streghe devono “cacciare” la loro stessa magia. Nel cuore di una foresta, il re della magia e la strega più potente si affrontano, ma l’arrivo di un giovane cacciatore, Ichi, rischia di ribaltare completamente le regole del gioco.

Dall’altra parte, Strikeout Pitch di Kyu Sumiyoshi sceglie un registro molto diverso: qui siamo nel mondo del baseball scolastico. La leggenda ruota attorno a un misterioso lanciatore che compare solo di notte e può effettuare appena tre lanci al giorno. Toccherà a Heita Kobori e Yoji Hirose tentare di reclutarlo per realizzare il sogno di portare la loro squadra fino al Koshien.

Oltre ai vincitori assoluti, ci sono stati anche altri titoli premiati. Per la categoria cartacea, al secondo posto si è piazzato COSMOS di Ryohei Tamura, seguito da Super Psychic Policeman Chojo di Shun Numa. Premi speciali sono andati a Hokago Kitaku Biyori (Reito Shokuhin wa Nichirei Award) e a Gokurakugai di Yuto Sano (U-NEXT Award).

Per il web, invece, il secondo posto è stato conquistato da Centuria di Tohru Kuramori, mentre il terzo da I Will Fall With the Emperor di Tenichi e Sorajima. Il premio speciale U-NEXT è andato a The Witch and the Mercenary di Makoto Miyagi, Chohokiteki Kaeru e Kanase Bench.

Insomma, anche quest’anno i Next Manga Awards hanno messo in evidenza opere che vale la pena recuperare, spaziando dal fantasy alla commedia scolastica fino alle atmosfere sportive. Una dimostrazione di quanto il manga sappia rinnovarsi e sorprendere a ogni edizione.