Quali sono i principali nemici dell’arco di Egghead di One Piece?

L’anime di One Piece ha iniziato l’arco narrativo dell’Incidente di Egghead l’anno scorso e dopo un anno si avvia verso la conclusione. Dopo la leggendaria sconfitta di Rufy contro Kaido a Wano, i Cappelli di Paglia giungono in modo rocambolesco sulla futuristica isola di Egghead. In questo luogo incontrano il famoso e geniale Vegapunk che ha trascorso diversi decenni al servizio del Governo Mondiale. Nonostante il suo leale e significativo contributo, il Governo Mondiale non esita un secondo a puntare alla sua testa dopo aver scoperto che stava conducendo ricerche sul Secolo del Grande Vuoto.

Non appena Rufy e il suo equipaggio arrivano sull’isola con Jewelry Bonney, si trovano a combattere diversi avversari, tra cui gli agenti del CPO. Dopo la loro sconfitta, l’Ammiraglio Kizaru porta con sé 100 navi della Marina, tra cui diversi Vice Ammiragli. Infine, l’arrivo di Saturn peggiora ulteriormente la situazione, poiché i suoi poteri demoniaci e le sue capacità rigenerative rappresentano una grossa difficoltà per i protagonisti. Sebbene l’arco narrativo di One Piece sia principalmente incentrato sull’azione, sono stati dedicati molti episodi al flashback sul passato di Kuma. Dopo la conclusione di questa parentesi straziante, i combattimenti sono ripresi e l’arco di Egghead si avvia verso la conclusione.

Sebbene l’equipaggio abbia finora affrontato diversi avversari su quest’isola, nessuno di loro è stato l’antagonista principale, nemmeno Kizaru. L’ultima sigla di apertura di One Piece, che ha debuttato nell’episodio 1139, rivela finalmente che i principali antagonisti dell’arco narrativo i Cinque Astri di Saggezza. Finora, solo Saturn sta combattendo l’equipaggio sull’isola, ma presto gli altri quattro lo seguiranno. Infatti la sigla di apertura mostra le loro sagome e presenta solo le vere forme di Saturn e di Sant’Ethanbaron V. Nusjuro.

La forma di Nusjuro è un ibrido tra un cavallo scheletrico e se stesso. Porta con sé una spada per attaccare i suoi avversari, a differenza di Saturn, che fa più affidamento sui suoi poteri che sul combattimento ravvicinato. Durante il flashback dell’ultimo Reverie, Sabo entra nella Sala del Trono per salvare Nefertari Cobra da Im e dagli Astri. Tuttavia, non si aspettava che tutti loro assumessero forme demoniache così terrificanti.