Produrre un episodio anime oggi può costare fino a 1,9 milioni di dollari

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di quanto sia cresciuto il livello degli anime, ma dietro a questa qualità c’è anche un altro aspetto che sta cambiando parecchio, i costi di produzione. A parlarne è stato Nao Hirasawa, CEO di Arch e presidente di Graphinica, che ha condiviso alcuni numeri piuttosto significativi.

Secondo quanto spiegato, oggi un singolo episodio di un anime di alto livello può arrivare a costare fino a circa 1,9 milioni di dollari. Una cifra che, se si pensa a una stagione intera, porta facilmente il budget complessivo a livelli molto alti. E se si parla di film animati, i costi possono salire ancora, arrivando anche intorno ai 25 milioni di dollari.

Il motivo non è uno solo, ma un insieme di fattori che stanno cambiando il settore. Uno dei più evidenti è la mancanza di nuovi animatori. Sempre meno giovani scelgono questo percorso, e di conseguenza gli studi devono investire di più per trovare professionisti con esperienza.

A questo si aggiunge anche un’altra cosa abbastanza evidente. Le aspettative del pubblico sono cambiate. Oggi chi guarda anime si aspetta che tutto sia curato nei minimi dettagli, con animazioni spettacolari e scene davvero impressionanti. Realizzare tutto questo richiede più tempo, più persone e, inevitabilmente, più soldi.

Un altro punto importante è il fatto che gli anime non sono più pensati solo per il mercato giapponese. Il pubblico è diventato globale, e questo ha aumentato la competizione tra gli studi. Realtà come MAPPA o Ufotable lavorano su produzioni sempre più ambiziose, cercando di alzare continuamente l’asticella.

Ovviamente non tutti gli anime arrivano a queste cifre. Ci sono anche anime con budget più contenuti, ma anche lì i costi sono aumentati rispetto a qualche anno fa.

Insomma, il messaggio è chiaro. Fare anime oggi è sempre più complesso e questo si riflette direttamente sui soldi che servono per produrli.