Premi Micheluzzi 2025: Zerocalcare e le eccellenze del fumetto italiano al Napoli Comicon

Sabato 3 maggio 2025, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, si è tenuta la cerimonia dei Premi Micheluzzi nell’ambito della 25ª edizione del Napoli Comicon. I premi, assegnati da una giuria presieduta dalla fumettista Teresa Radice e composta da personalità come Gianluca Fru, Francesca Michielin, Ghemon e Alessandra Roncato, hanno messo in luce le opere più rappresentative del fumetto italiano dell’anno.

I vincitori dei Premi Micheluzzi 2025

Categoria Opera/Autore Editore Miglior Fumetto Quando muori resta a me di Zerocalcare Bao Publishing Miglior Sceneggiatura Zodiac. Un graphic memoir di Ai Weiwei, Elettra Stamboulis, Gianluca Costantini Oblomov Edizioni Miglior Disegno Animali domestici di Bianca Bagnarelli Coconino Press Miglior Serie Italiana 500 piedi (Topolino #3597/3602) di Bruno Enna e Davide Cesarello Panini Comics Miglior Opera Prima Bestie in fuga di Daniele Kong Coconino Press Nuove Strade – Migliore Autoproduzione Quando Succede di Alessandro Giordano Macondo

Zerocalcare protagonista assoluto

Il fumetto Quando muori resta a me di Zerocalcare si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior Fumetto, confermando ancora una volta la centralità dell’autore romano nel panorama del fumetto italiano contemporaneo. L’opera, pubblicata da Bao Publishing, affronta temi profondi come il lutto e la memoria, conquistando la giuria per la sua forza narrativa e la capacità di emozionare il pubblico234.

Di seguito i vincitori delle singole categorie dei Premi Palmarès: -Miglior Fumetto: “Quando muori resta a me”.

-Migliore Sceneggiatura: “Zodiac. Un graphic memoir”.

-Miglior Disegno: “Animali domestici”.

-Migliore Serie Italiana: “500 piedi” . pic.twitter.com/ozTPUHqCZ2 — COMICON (@comiconitalia) May 3, 2025

Altri riconoscimenti e novità

Tra i premi assegnati spiccano anche la Migliore Sceneggiatura a Zodiac. Un graphic memoir, che racconta la vita dell’artista Ai Weiwei, e il Miglior Disegno a Bianca Bagnarelli per Animali domestici. La categoria Miglior Serie Italiana è stata vinta da 500 piedi su Topolino, mentre Daniele Kong ha ricevuto il premio Miglior Opera Prima con Bestie in fuga. Il premio Nuove Strade – Migliore Autoproduzione è andato a Quando Succede di Alessandro Giordano.

Continuiamo con i vincitori delle singole categorie dei Premi Palmarès: -Migliore Opera Prima: “Bestie in fuga”.

-Migliore Autoproduzione: “Quando Succede”.

-Miglior Graphic Novel straniero: “Corpus Christi”.

-Migliore Serie straniera: “Tokyo Higoro”. pic.twitter.com/lIUPzpYRTM — COMICON (@comiconitalia) May 3, 2025

Premio Speciale e riconoscimenti internazionali

Durante la cerimonia è stato assegnato anche il Premio Speciale COMICON alla Carriera 2025 ad Altan, in occasione dei 50 anni della Pimpa, e sono stati consegnati i Premi COMICON per le opere internazionali, tra cui Corpus Christi di Bea Lema come Miglior Graphic Novel Straniero.