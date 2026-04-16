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Porco Rosso torna al cinema il 25 aprile: cambia la programmazione

Eleonora Masala 16/04/2026

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Il 25 aprile sarà un’occasione speciale per rivedere sul grande schermo Porco Rosso, uno dei film più amati di Hayao Miyazaki. Inizialmente era stata annunciata una programmazione più ampia, dal 23 al 29 aprile, ma le cose sono cambiate. Il ritorno al cinema è stato fissato solo per la giornata della Festa della Liberazione.

La modifica è arrivata senza spiegazioni particolari. I canali ufficiali hanno semplicemente aggiornato le informazioni, lasciando la nuova data al centro della comunicazione. Una scelta che ha un suo peso simbolico, considerando il legame tra il film e il contesto storico in cui è ambientato.

Porco Rosso, infatti, non è solo una storia d’avventura tra cieli e piloti. Dietro il personaggio di Marco Pagot c’è un racconto che tocca anche temi più profondi, legati alla libertà, all’identità e a un periodo storico complesso. Proprio per questo, la scelta del 25 aprile come unica data in sala sembra avere un significato ancora più preciso.

Negli anni, il film è diventato uno di quelli che molti fan tornano a rivedere più volte, anche a distanza di tempo. C’è chi lo considera tra i lavori più personali di Miyazaki, sia per l’atmosfera che per il modo in cui riesce a mescolare leggerezza e riflessione senza mai forzare troppo i toni.

Rivederlo al cinema cambia inevitabilmente l’esperienza. Alcune scene, soprattutto quelle legate al volo e ai paesaggi, acquistano un impatto diverso sul grande schermo, permettendo di apprezzare ancora di più il lavoro fatto sull’animazione.

Questa proiezione speciale diventa quindi un momento particolare, sia per chi conosce già il film sia per chi potrebbe scoprirlo per la prima volta.

Con una sola giornata disponibile, il 25 aprile diventa un appuntamento da segnare. Un’occasione unica per tornare, anche solo per qualche ora, nel mondo di Porco Rosso. Un momento che vale la pena ritagliarsi, soprattutto per chi ha sempre avuto un legame particolare con questo film.

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