Pokémon: in arrivo un nuovo progetto anime con salto temporale?

The Pokémon Company è pronta a rivelare un grosso annuncio a tutti i fan per l’anime Pokemon Horizons. Gli account ufficiali dei social media di Anipoke promettono nuove interessanti chicche per lo show. Ci sono state diverse fughe di notizie e voci sul futuro di Horizons, ma quello che è certo è che la serie andrà oltre le avventure dei Rising Volt Tacklers a Laqua, il luogo misterioso come raccontato nel mito. Il trio principale, Liko, Roy e Dot nell’ultimo trailer pubblicato erano impengati ad allenarsi con i sei eroici Pokémon di Lucius per combattere contro Gibeon e Zygarde. Il filmato aniticipa persino l’apparizione di uno shiny Mega-Lucario.

La battaglia con Gibeon è il culmine della seconda stagione di Pokémon Horizons – The Search For Laqua. La prima stagione segue le gesta dei Rising Volt Tacklers mentre inseguono il Black Rayquaza, che li porta a scoprire gli altri cinque Pokemon usati da Lucius. Il gruppo si imbatte in un’organizzazione losca chiamata gli Esploratori, che vogliono usare la collana di Liko per risvegliare Terapagos e trovare Laqua. Alla fine si scopre che Liko è un discendente di Lucius, il leggendario eroe del mito. Il finale di The Search For Laqua fungerà da punto finale della maggior parte delle trame in corso sin dall’inizio.

La seconda stagione di Horizons è incentrata sui Rising Volt Tacklers che hanno scoperto tutti e sei i Pokémon eroici, incluso Entei, e hanno trovato un modo per andare a Laqua. La prima metà della seconda stagione ha visto il trio principale frequentare l’Accademia Naranga per imparare a combattere contro Terastal, mentre la seconda metà era più incentrata sul raggiungere Lacqua. Gibeon intende estrarre il minerale noto come Laquium a Lacqua, nonostante gli avvertimenti del resuscitato Lucius.

La battaglia finale con Gibeon e Zygarde sembra più il finale della serie, poiché tutto lo sviluppo principale della storia sembra aver portato allo scontro con Zygarde. Tuttavia, sappiamo che la serie anime continuerà e il trio principale di Liko, Roy e Dot vivrà altre avventure. Il trailer di febbraio mostra la prima apparizione della Megaevoluzione in Horizons, che è in sinergia con l’imminente videogioco Pokémon Legends Z-A e il ritorno delle Mega Evoluzioni. La terza stagione di Horizons probabilmente svilupperà ulteriormente le Mega Evoluzioni e probabilmente includerà elementi della trama legati a Z-A.

Riguardo il nuovo progetto anime, sembra che presenterà ai fan un salto temporale per la fase la fase successiva di Horizons. Un flash-forward è stato a lungo ipotizzato e vociferato. La serie anime che vedeva Ash come protagonista è notoriamente rimasto sulla stessa linea temporale, con Ash che è rimasto un eterno decenne.

Un potenziale flash-forward potrebbe essere un bel cambio di ritmo per differenziare il nuovo anime dal vecchio. Va chiarito che questa fuga di notizie non conferma che si tratti di un salto temporale, ma i protagonisti indosseranno almeno nuovi outfit. Questi leak mostrano anche Mega Lucario e un misterioso nuovo personaggio con un Mega Sableye che si unisce al gruppo principale. Infine, l’immagine promozionale rivela che Floragato di Liko si è evoluto in Meowscarada.

Fonte – Comicbook