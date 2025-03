Pokémon Horizons: svelata la data di uscita dei nuovi episodi della seconda stagione

Pokemon Horizons: La Serie ha ufficialmente dato il via alla seconda stagione dell’anime su Netflix all’inizio di quest’anno, e ora Netflix ha fissato una data di uscita per i prossimi episodi della nuova stagione. Pokemon Horizons ha dato il via a una nuovissima era del franchise senza Ash Ketchum e il suo inseparabile Pikachu, sostituiti da due nuovi protagonisti principali.

La seconda stagione di Pokémon Horizons – The Search for Laqua ha fatto il suo debutto su Netflix all’inizio di quest’anno e ora Netflix ha annunciato che la seconda parte della stagione sarà rilasciata a partire dal 25 aprile.

Questa nuova stagione dei Pokémon è ora in streaming su Netflix e attualmente conta 11 episodi. Deve ancora essere rivelato quanti episodi saranno presenti nella Parte 2, ma è probabile che si tratti dello stesso numero della prima parte. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa nuova stagione, The Pokemon Company anticipa la seconda stagione in questione con una sinossi ufficiale:

“Nella nuova stagione, Liko e Roy viaggiano per il mondo alla ricerca dei rimanenti Pokémon Sei Eroi e della leggendaria terra di Laqua. Ma per crescere come Allenatori, li attende una nuova sfida: l’Allenamento di Tera! Viaggiando attraverso Paldea, Liko, Roy e Dot devono affinare le loro abilità di Terastallizzazione e combattere i potenti Capipalestra della regione. Poi, Liko, Roy e il resto dei Rising Volt Tacklers riprendono la loro ricerca dei Sei Eroi, incluso il Rayquaza nero, mentre sia loro che gli Esploratori corrono per scoprire i segreti dietro Terapagos e trovare finalmente il percorso che li condurrà a Laqua“.

Oltre alla seconda sagione, Netflix offre altri contenuti dei Pokémon che non riguardano solo la prima stagione di Horizons. Ci sono anche molte stagioni dell’anime tra cui le stagioni finali con Ash Ketchum prima che lasciasse la serie. Ma la migliore esperienza Pokémon è in realtà è Pokémon Concierge, un successo piuttosto sorprendente di Netflix che è infatti pronto a tornare con la seconda stagione.

Fonte – Comicbook