Pokémon Horizons si avvicina allo scontro finale: nuovo visual e trailer per l’arco Rising Again

L’avventura di Pokémon Horizons sta entrando nella sua fase più intensa. Nelle ultime ore è stata pubblicata una nuova visual ufficiale accompagnata da un trailer che anticipa la battaglia finale dell’arco narrativo Rising Again. Un momento chiave per la serie, che da settimane sta costruendo tensione e aspettative attorno ai suoi protagonisti e ai misteri ancora irrisolti.

Il nuovo PV mostra scene inedite e lascia intuire che lo scontro decisivo è ormai alle porte. Senza fare spoiler, il tono è decisamente più maturo e carico rispetto a quello visto all’inizio della serie, segno di quanto Pokémon Horizons abbia scelto una strada narrativa diversa rispetto al passato, puntando molto di più sui personaggi e sulla crescita emotiva della storia.

C’è anche una piccola novità legata al cast vocale: nell’episodio 126, in onda in Giappone il 6 febbraio, farà il suo debutto il personaggio di Niko, che verrà doppiato dall’attrice Hikaru Takahashi come guest star. Un’aggiunta che ha già incuriosito i fan, soprattutto considerando l’importanza che questo nuovo personaggio potrebbe avere negli sviluppi finali dell’arco.

Dal punto di vista dello staff, la serie continua a essere guidata da Saori Den come series director, con Daiki Tomiyasu nel ruolo di chief director. Il character design è firmato da Rei Yamazaki, mentre la sceneggiatura è affidata a Dai Sato. Le musiche, elemento sempre centrale nell’atmosfera dell’anime, sono composte da Conisch, con OLM che si occupa della produzione dell’animazione.

Pokémon Horizons: The Series ha debuttato in Giappone il 14 aprile 2023, segnando l’inizio di una nuova era per l’anime Pokémon, senza Ash e Pikachu come protagonisti principali. La seconda stagione, The Search for Laqua, è disponibile dal 7 febbraio.

Con il Rising Again Arc ormai agli sgoccioli, tutto fa pensare che le prossime settimane saranno decisive. Il viaggio di Pokémon Horizons non è ancora finito, ma questo scontro finale promette di essere uno dei momenti più importanti dell’intera serie.