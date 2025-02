Piccola Lei | Recensione

Alfredo Paniconi Un albo illustrato di delicata e poetica bellezza. Un percorso attraverso delle meravigliose illustrazioni alla ricerca di una delle cose a noi più preziose, i nostri sogni. Testi: Sophie Caironi Illustrazioni: Sophie Caironi Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Poetico Fascia di età: dagli 6 anni Pagine: 52 pp. Formato: 17×24 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2024 Prezzo: 16,50 €

“I sogni son desideri di felicità” cantava Cenerentola nel classico film d’animazione Disney. Sono proprio i sogni e i desideri a spingerci spesso molto lontano. Forse più lontano di quanto avremmo mai pensato di poter mai arrivare. Ma per realizzare un sogno bisogna muoversi. Anche per ritrovarli a volte. Questi si smarriscono lungo il cammino della vita e spesso ci ritroviamo smarriti senza una meta verso cui dirigerci. é importante quindi ritrovarli per ritrovare di conseguenza anche noi stessi. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi, Piccola Lei, si parla per l’appunto della ricerca dei sogni. Quest’albo è scritto e illustrato da Sophie Caironi e pubblicato da Kite Edizioni nell’ottobre 2024.

La storia che vediamo narrata in queste pagine ci porta ad un bivio della nostra vita che molti hanno spesso incontrato. Quando i nostri sogni scompaiono. A quel punto possiamo fare solo due cose. Lasciarli andare e cercare di dimenticarli, perdendo insieme ad essi anche una parte di noi stessi. Oppure possiamo andarli a cercare e vedere dove sono andati a finire. Sperando di ritrovare con essi anche una parte smarrita di noi stessi.

Non è un viaggio facile ovviamente. Bisogna avere la consapevolezza che si andrà incontro a una lunga avventura, attraverso, mari, monti e foreste. Lei, la protagonista, farà proprio questo. Partirà uscendo dal luogo a lei noto per attraversare l’ignoto alla ricerca del suo sogno e di se stessa. Un viaggio poetico, delicato e pieno di sfumature rigogliose. Alla fine riuscirà a trovare il sogno che stava cercando e molto di più.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Piccola Lei, ha un incedere narrativo lento, carezzevole e delicato. Le illustrazioni hanno un’espressività onirica che ci proietta in un’altra dimensione. Quella del sogno, per l’appunto. Le cromie bluastre e fredde in contrasto a quelle calde e variopinte dei dettagli creano dei contrasti accattivanti e ammalianti. Si ha un po’ la sensazione di diventare noi stessi i protagonisti e di seguire il percorso di Lei come se fossimo noi. Quando si dice che l’importante non è la meta, bensì il viaggio, questo albo illustrato lo rappresenta alla perfezione. Una storia delicata e onirica. Uno sogno che racconta di un sogno e della sua ricerca. La protagonista alla fine lo riesce a ritrovare. Trova anche se stessa. Ma oltre a ciò trova anche la nuova esperienza del viaggio intrapreso. Questo rende il sogno stesso ancor più prezioso e importante.

Sophie Caironi riesce attraverso il testo e le immagini a farci immergere in un mondo incantato e ricco di preziose interpretazioni. Il suo tratto affascina e trascina pagina dopo pagina in una sinfonia di colori dolci poetici. Questa talentuosa illustratrice ha saputo creare un’atmosfera unica e trasognata attraverso un equilibrato miscuglio di colori caldi e freddi e figure eteree. Perfettamente adatte alla storia sognante che troviamo tra queste pagine.

Ogni volta che Kite Edizioni pubblica un nuovo albo illustrato, siamo sempre certi che sarà un libro stupendo che ci farà dono di qualcosa. Che sia una storia coinvolgente, delle illustrazioni incantevoli o dei messaggi profondi, c’è comunque sempre in regalo una grande emozione. Qui troviamo un tripudio di meravigliosi colori e illustrazioni che accolgono il lettore già dalla copertina. Questa bellezza è valorizzata ancor di più da una confezione eccellente e dalla qualità di stampa che valorizza a pieno le magnifiche illustrazioni. Il formato del libro è quello ridotto, che abbiamo già conosciuto con altri albi illustrati.

Conclusione – Piccola Lei

Piccola Lei è un albo illustrato poetico e onirico dalle cromie ammalianti e ricche di atmosfera. Un viaggio in cui ci si immedesima con la protagonista e si spera con lei di ritrovare i nostri sogni perduti. Si trova anche una profonda riflessione su noi e quanto i sogni sono una parte determinante della nostra esistenza. Una stella polare a indicarci la rotta nel buio e ignoto oceano dell’esistenza.

Il sogno quindi diventa una ragione di vita e un modo per ritrovarsi e cercare nuovi stimoli che ci spingano ad andare avanti con rinnovato entusiasmo. In conclusione, Piccola Lei è un libro da sfogliare con cura, per immergersi e andare alla ricerca dei propri sogni perduti. Una lettura che è anche un viaggio alla ricerca di se stessi attraverso ostacoli e difficoltà che spesso ci allontanano da ciò che davvero desideriamo.