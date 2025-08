Petals of Reincarnation diventa un anime: debutto previsto per il 2026

Ora è ufficiale: Petals of Reincarnation, il manga di Mikihisa Konishi, diventerà un anime previsto nel 2026. L’annuncio è arrivato insieme a un primo trailer teaser, a una key visual suggestiva e all’elenco dei doppiatori scelti per i tre protagonisti principali. A produrre l’anime, in co-produzione, ci sarà anche HIDIVE, che ha confermato il suo coinvolgimento nel progetto.

Una lunga serializzazione e un buon successo di pubblico

Il manga è uscito per la prima volta nel maggio del 2014, pubblicato da MAG Garden su MAGCOMI e Monthly Comic Garden. In più di undici anni, ha conquistato fiducia e attenzione, raggiungendo 21 volumi e vendendo oltre tre milioni di copie: numeri che hanno reso chiara la possibilità di un adattamento televisivo.

Trama: reincarnazione, poteri e scelte estreme

La storia ruota attorno a Touya Senji, uno studente delle superiori considerato privo di talento. La sua vita cambia radicalmente quando scopre una verità scioccante: il talento non si acquisisce studiando o con l’impegno, ma è legato alle vite passate.

Solo attraverso un gesto estremo, la propria morte volontaria, e l’intervento del misterioso “Stelo della Reincarnazione”, si può rinascere con abilità eccezionali. Da qui inizia un viaggio pieno di azione, misteri e dilemmi morali.

Inedito in Italia

Ad oggi Petals of Reincarnation non è ancora edito in Italia: nessuna casa editrice italiana ha acquisito la serie. Questo rende l’attesa per l’anime ancora più importante per i fan italiani, che al momento possono seguire soltanto fonti internazionali o leggere le traduzioni amatoriali online.

Questa mancanza potrebbe però cambiare con l’arrivo dell’anime, spingendo gli editori italiani a considerare una pubblicazione ufficiale anche nel nostro Paese.

Un anime atteso dai fan

Con la crescente popolarità dei manga dark fantasy e sovrannaturali, l’annuncio dell’adattamento anime ha già generato entusiasmo tra i lettori. Il 2026 si preannuncia ricco di novità, e Petals of Reincarnation sembra pronto a lasciare il segno.