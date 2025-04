Pesce e Granchio | Recensione

Prendere sonno spesso non è la cosa più semplice del mondo. Anzi, l’insonnia è un disturbo piuttosto diffuso. Le cause possono essere molteplici. Lo stile di vita è uno di questi, ma anche le preoccupazioni giocano un ruolo da protagonista quando si soffre di insonnia. Questo è proprio il tema centrale de Pesce e Granchio, un albo scritto e illustrato da Marianna Coppo e pubblicato da Lapis Edizioni nel marzo 2025. Il titolo originale, è uscito negli Stati Uniti con Chronicle Books LCC nel 2023, con il nome di Fish and Crab.

I protagonisti di questa storia sono per l’appunto Granchio e Pesce. Due simpatici animaletti che vivono in un acquario. Scende la notte, tutto è tranquillo, tutti dormono. Non proprio tutti in effetti. Tutti, tranne Pesce. Nella sua testa frullano un vortice di domande e paure sempre più assurde. Dagli strani rumori alle ipotesi più fantastiche fino ai rapimenti alieni. Accanto a lui c’è Granchio, un coinquilino burbero ma paziente, che prova a tranquillizzarlo in ogni maniera. Gli propone una tisana e gli promette di ascoltare tutte le sue paure, purché poi si metta a dormire. A quel punto Pesce si sbizzarrisce in una serie di domande sempre più strampalate e a tratti grottesche. Fino a che, finalmente, si rilassa e si addormenta. Ma a quel punto è Granchio, carico delle ansie di Pesce, a non riuscire più a dormire.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Marianna Coppo l’abbiamo già conosciuta con un altro bellissimo albo illustrato, Il bambino e la montagna, scritto da Mario Bellini e pubblicato anch’esso da Lapis Edizioni. Con questa casa editrice aveva pubblicato anche il dolcissimo Petra. Inoltre è autrice di due divertentissimi albi usciti per Terre di Mezzo, Bravo Buz! e Una storia molto in ritardo. Quest’ultimo finalista al premio Nati per Leggere 2021, nella sezione Crescere con i Libri.

In questo nuovo albo, l’autrice costruisce una struttura narrativa basata sulla comicità con andamento iperbolico. Riportandoci poi al punto di inizio ma con le condizioni di partenza completamente ribaltate. In questo modo l’effetto comico è assicurato. Lo stile della Coppo caratterizza alla perfezione i due protagonisti con i quali si simpatizza sin da subito. Inizialmente ci si identifica maggiormente con Pesce, l’insonne ansioso. Ma ben presto anche Granchio, attrae la compassione del lettore. I due sono realizzati in maniera tenera e buffa e ci portano in un mondo dove la fantasia e il divertimento dominano sovrane. L’autrice è riuscita a creare un equilibrio perfetto nei colori e nelle composizioni nelle varie le situazioni, rendendo il tutto molto gradevole alla vista.

Lapis Edizioni realizza un altro gioiellino di comicità e bellezza. Ogni aspetto di questo albo illustrato è perfettamente bilanciato e realizzato. La stampa del libro, in particolare, riesce a rendere le illustrazioni vive e guizzanti. Il tutto al fine di avere una maggior bellezza dell’albo stesso, ma anche una carica comica maggiore. Anche in questo caso, come avevamo notato nell’albo precedente, il font usato per il testo è altamente leggibile e, con le sue rotondità, anche perfettamente abbinato allo stile delle illustrazioni. Deliziosa infine anche la copertina su cui campeggiano i due protagonisti.

Conclusione – Pesce e Granchio

Pesce e Granchio è un albo illustrato buffo e dolce che narra di un’amicizia che va oltre le differenze. I due protagonisti sono agli opposti ma riescono a convivere e a supportarsi. O forse sopportarsi, è il caso di dire. In questo scambio buffo tra i due c’è un continuo botta e risposta tra personaggi di carattere diverso. Pesce è fantasioso, pauroso e ansioso. Granchio è razionale, maturo e sicuro. La carica comica che si crea tra i due è proprio dovuta al fatto che siano opposti. Lo stile dell’illustrazione di Marianna Coppo poi rende la storia dolce e coinvolgente. Con una sapiente scelta riguardo ai personaggi secondari e il loro aspetto.

Infatti, i suoi inconfondibili personaggi, uniti ai perfetti tempi comici creano una storia divertente e tenera che si legge tutta d’un fiato in una travolgente simpatia. Dal semplice rito della buonanotte nasce un concatenarsi di battute comiche perfettamente calibrate che si basano su delle ansie surreali e assurde. Un libro assolutamente consigliato, soprattutto se letto ad alta voce. Meglio ancora, in coppia. Una ventata di dolcezza e divertimento adatto ad ogni età che aiuta anche a ridere insieme delle proprie insicurezze e paure.