Peleliu: Guernica of Paradise: trailer e data di uscita ufficiale

Per commemorare l’80° anniversario della Seconda Guerra Mondiale, il manga straziante e pluripremiato di Kazuyoshi Takeda, Peleliu: Guernica of Paradise, riceverà un adattamento cinematografico anime. Insieme a Onward Towards Our Noble Deaths di Shigeru Mizuki e Message to Adolf di Osamu Tezuka, Peleliu: Guernica of Paradise è considerato uno dei più grandi manga che descrivono gli orrori della Seconda Guerra Mondiale.

I piani per un adattamento anime di Peleliu: Guernica of Paradise sono stati annunciati per la prima volta nel 2021. Tuttavia, i fan del manga hanno ricevuto solo adesso un sacco di nuovi dettagli, così come il primo teaser trailer per il film anime, che include una data di uscita.

Toei Animation, lo studio di animazione famoso per One Piece e Dragon Ball, supervisionerà il nuovo film anime. Goro Kuji (Chained Soldier) farà il suo debutto alla regia dirigendo il nuovo film. Il mangaka, Kazuyoshi Takeda, co-scriverà la sceneggiatura con Junji Nishimura, che ha lavorato a Ranma 1/ 2.

Il primo teaser trailer del film non ha rivelato molto in termini di azione. Tuttavia, ha indotto il pubblico a comprendere il tono straziante del film. Le grida di guerra, le urla di terrore e i rantoli dei soldati americani e giapponesi si sentono sopra gli spari e le esplosioni, mentre la telecamera si rifiuta di allontanarsi dalla serena fauna dell’isola. Il trailer ha anche rivelato che Peleliu: Guernica of Paradise uscirà nelle sale giapponesi il 5 dicembre. Peleliu: Guernica of Paradise è ambientato nel 1944, un anno prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo straziante manga descrive una feroce battaglia tra migliaia di soldati americani e giapponesi, dal punto di vista di un soldato giapponese, Tamaru.

La descrizione ufficiale è la seguente: “L’isola di Peleliu. Un paradiso terrestre dove sbarcò nell’estate del 1944, alla fine della Guerra del Pacifico, il soldato giapponese Tamaru, disegnatore in vita civile. L’Eden si trasforma in un inferno quando la flotta americana decide di invaderlo. 50.000 soldati giapponesi e americani si uccidono a vicenda attorno a un aeroporto considerato strategico all’epoca. L’esercito americano inviò 40.000 soldati d’élite, mentre l’esercito giapponese affrontò la situazione con una riserva di 10.000 soldati, avendo ricevuto l’ordine di resistere fino all’ultimo“.

Il manga di Kazuyoshi Takeda è stato serializzato sulla rivista mensile Young Animal seinen della Hakusensha, con il primo capitolo pubblicato a febbraio 2016. La serie si è conclusa ad aprile 2021. Peleliu: Guernica of Paradise ha ricevuto il Japan Cartoonists Association Excellence Award nel 2017.

Fonte – Comicbook