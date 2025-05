One Punch Man: la terza stagione svela nuovi villain

La stagione 3 di One Punch Man continua a prendere forma e promette un’esplosione di avventura e grandi combattimenti, come vediamo dalle nuove Visual. Nyaan e Overgrown Pochi, due nuovi villain presentati all’interno di una delle immagini diffuse di recente per preparare il pubblico alla tanto attesa nuova stagione dell’eroe più forte del mondo.

I due Mysterious Beings sono stati presentati appunto con due nuove illustrazioni speciali, rivelandosi come delle creature bestiali e minacciose che faranno sicuramente tremare i nostri eroi. Nyaan, un grosso felino sadico e Pochi, una bestia abbastanza coccolata fuori scala, sembrano destinati a giocare ruoli chiave nello scontro tra l’Associazione Eroi e L’Associazione Mostri.

I visual sono firmati da Ryosuke Shirakawa e Shinjiro Kuroda, noti per lavori come A Silent Voice e SpyxFamily Code: White, con supervisione di Kubota (DBS: Super Hero).

One Punch Man: uscita e dettagli della terza stagione

La nuova stagione in uscita a ottobre sarà prodotta ancora una volta da J.C. Staff, seguirà le vicende di Garou come sapete e racconterà della sua espulsione dal dojo di Silver Fang. Dopo il rapimento del figlio di un dirigente dell’Associazione Eroi da parte dei presenti mostri, Garou si ritrova nel covo dell’Associazione Mostri, dove inizierà una trasformazione cruciale per la trama.

Tornano anche i doppiatori storici, tra cui Makoto Furawa (Saitama) e Kaito Ishikawa (Genos), affiancati da un cast corale e da una colonna sonora firmata da Makoto Miyazaki. Intanto, il franchise è pronto a festeggiare il decimo anniversario con il Maji Music Festival, previsto per il 14 settembre, tra doppiaggi live e performance musicali.

Con l’arrivo di questi nuovi mostri e il sempre più complesso dualismo tra Saitama e Garou, la terza stagione di One Punch Man si prepara a offrire una delle stagioni più intense e spettacolari di sempre. Voi siete pronti?