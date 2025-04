One Piece: uno degli animatori fa luce sulla controversia su Sanji

L’anime di One Piece è tornato dopo una pausa di sei mesi ed ha subito suscitato una controversia tra i fan riguardante Sanji. Sanji è uno dei personaggi più popolari e amati del manga, eppure i fan sostengono che la serie anime si concentri troppo sulle sue scene comiche, esagerando, per renderlo più insopportabile. Un’altra lamentela dei fan riguarda l’aggiunta di scene non canoniche o prolungamenti dei suoi combattimenti facendolo sembrare più debole e lento da parte di Toei.

Un aspetto che non è piaciuto ai fan nell’episodio 1123, è stato vedere Sanji con gli occhi a cuoricino mentre guarda Bonney, ed è qualcosa che non è presente nel manga. Invece, si mostrava visibilmente adulatore nei confronti di Stussy per tutto l’arco narrativo. Inoltre, è completamente rimossa la scena in cui i Cappelli di Paglia catturano York, estremamente popolare nel manga. L’episodio successivo mostrava Sanji più debole di S-Shark, quindi Nami interviene intervenire per salvarlo. Anche prima della pausa, veniva afferrato per il collo e lanciato a una notevole distanza da S-Shark, mentre nel appare molto più forte dei Seraphim. I fan hanno espresso apertamente la loro insoddisfazione sui social media, tanto che un ex animatore che ha lavorato a diversi episodi della Saga di Wano ha condiviso i suoi pensieri con i fan.

L’animatore in questione, Henry Thurlow, parla del principale problema che gli animatori affrontano quando adattano un manga come One Piece. Dato che ogni episodio copre un solo capitolo, non c’è molto contenuto disponibile da inserire nei 20 minuti di durata. Spiega quanto segue: “Quando i fan degli anime gridano ‘perché l’anime non è esattamente come il manga!?’ non capiscono che ai registi degli episodi che realizzano lo storyboard viene detto che un certo numero di pagine del capitolo devono durare 5 minuti‘. Quindi l’unico modo per farlo è modificare determinate scene.

Thurlow aggiunge: “Diversi registi affrontano questo problema in modo diverso. Alcuni aggiungono inquadrature fisse e sfondi panoramici. Altri riconsiderano le angolazioni e l’approccio alla scena. Altri ancora aggiungono direttamente qualcosa. Tutto per raggiungere lo stesso obiettivo: trasformare 1 minuto di lettura in 5 minuti di film“.

Anche se Henry ha lasciato la Toei Animation nel luglio 2024, è ancora presente tra i fan di One Piece e pubblica spesso post sulla serie. Anche se i motivi legate alle modifiche delle scene di Sanji fossero validi, molti fan credono che Toei possa cercare di valorizzare il personaggio invece di ritrarlo in modo negativo.