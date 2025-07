One Piece: svelato un duo più potente di Roger e Barbabianca

L’arco di Elbaf di One Piece si è da subito rivelato entusiasmante, dall’introduzione di Loki all’arrivo dei Cavalieri Divini, passando per l’esplorazione del passato di Harald. Indubbiamente questo arco narrativo offre molti spunti di tradizione, intervallati da combattimenti emozionanti. La lotta contro i Cavalieri che hanno invaso Elbaf, è stata sospesa momentaneamente per raccontare il passato di Harald e rispondere a diverse domande sulle misteriose circostante legate alla sua morte. La serie ha confermato l’innocenza di Loki e i Giganti sono stati ingannati per tutto il tempo, i quali hanno punito un innocente.

Harald è stato il miglior Re che Elbaf abbia mai avuto, lavorando instancabilmente giorno e notte per il bene del popolo. Ha aperto scuole e cercato di costruire buoni rapporti con gli altri paesi. Sfortunatamente, la sua tragica morte lasciò il paese senza un sovrano e l’unico principe, che avrebbe dovuto succedergli era imprigionato negli Inferi. La storia di fondo è ricca di momenti sconvolgenti, mentre il manga svela più informazioni sull’amato Re e sul suo scontro contro un pirata leggendario. https://comicbook.com/anime/news/one-piece-harald-xebec-stronger-duo-than-roger-whitebeard/

Il capitolo 1155 di One Piece ha rivelato che Harald e Xebec si sono incrociati durante il Reverie in passato. Entrambi avevano motivazioni diverse per infiltrarsi a Marijoa e hanno finito per scontrarsi. La forza dello scontro ha spazzato via chiunque si trovasse nel raggio di cinque chilometri. Ciò che è ancora più scioccante è che pochi istanti prima dello scontro, Xebec aveva ucciso un Ammiraglio, ma era ancora in ottima forma, il che significa che non si è impegnato a sufficienza per sconfiggere un importante rappresentate della Marina. La leggenda di Xebec era già stata svelata nella storia, poiché né Roger né Garp avrebbero potuto sconfiggerlo da soli.

Mentre, nelle vene di Harald scorreva il sangue degli antichi Giganti e questo spiega la sua potenza incredibile come fiero guerriero di Elbaf. Un solo scontro tra loro è stato sufficiente a dimostrare che il duo è più forte di Roger e Barbabianca. I due leggendari pirati si sono anche scontrati una volta durante il flashback di Oden, e sebbene sia stato impressionante, non c’è dubbio che Harald e Xebec abbiano causato più danni all’ambiente circostante.

Dopo quel breve incontro, Xebec rimase profondamente colpito dal Re dei Giganti e gli chiese di unirsi alla sua ciurma diverse volte. Ma Harald, da sovrano responsabile impegnato a costruire buoni rapporti con il Governo Mondiale, ha sempre rifiutato la proposta di Xebec per anni.