One Piece: svelato l’episodio dell’anime con il punteggio più alto

L’episodio 1136 di One Piece, intitolato “La vita di Kuma“, andato in onda domenica 13 luglio, conclude il flashback sul passato di Kuma. Sebbene One Piece abbia offerto momenti emozionanti nel corso degli anni, il passato di Kuma si è rivelato il più toccante finora. Questo episodio riassume le rivelazioni di tutti i misteri che circondavano le azioni di Kuma da quando è diventato un membro della Flotta dei Sette, le ragioni dietro il salvataggio della Ciurma di Cappello di Paglia e la rinuncia alla sua umanità. Si conclude quindi una storia straziante e non sorprende che i fan stiano elogiando questo episodio.

Al momento l’episodio 1136 di One Piece è quello più votato della serie su IMDb, vantando un punteggio, quasi perfetto, di 9,9 su 10 con oltre 6.000 valutazioni degli utenti. Ha detronizzato l’iconico episodio 337 in cui Zoro assorbe tutto il dolore di Rufy dichiarando “Non è successo niente“. Considerando che un episodio di quasi due decenni fa ha mantenuto il primato per così tanto tempo, sarà affascinante vedere per quanto tempo questo nuovo capitolo manterrà il suo dominio.

L’episodio 1136 di One Piece continua a rappresentare gli ultimi momenti prima che Kuma rinunci alla sua umanità, mostrando il suo instancabilecimpegno nell’aiutare gli altri. Tuttavia, il vero cuore di questo episodio non è solo il continuo altruismo di Kuma, ma la sua scoperta della speranza in Monkey D. Rufy. Per Kuma, Rufy rappresenta il possibile salvatore, l’incarnazione di Nika e la libertà che aveva sempre immaginato. Questo dimostra simbolicamente che ora Rufy porta con sé la volontà di Kuma.

Ciò che accresce l’impatto emotivo è il modo in cui Kuma ha deliberatamente aiutato Rufy e il suo equipaggio in più di un’occasione, salvando loro la vita e proteggendo la loro nave per due anni. In definitiva, questo episodio serve a ricordare il tragico viaggio di uno dei personaggi più influenti mai creati da Oda. Nonostante la sofferenza, non si è mai arreso e ha continuato a fare del bene come amico, padre e, soprattutto, come essere umano. La sua storia ha chiaramente risuonato tra i fan, portando questo episodio a guadagnarsi il titolo di migliore della serie.