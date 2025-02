One Piece: svelato il primo avversario di Rufy nell’arco di Elbaf

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece introduce nuovi personaggi e ne riporta alcuni dal passato. Jaguar D. Saul si riunisce a Robin dopo 22 anni mentre gli altri giganti accolgono i pirati di Cappello di paglia con un banchetto. L’equipaggio ha pianificato di visitare Elbaf sin dall’arco narrativo di Little Garden, in particolare Rufy e Usop che sono rimasti colpiti dal coraggio dei giganti. Si riuniscono a Dory e Brogy nell’arco narrativo di Egghead che i giganti li aiutano a fuggire dall’isola.

Nel capitolo 1130 di One Piece, Rufy incontra Loki, il principe maledetto di Elbaf, incatenato per aver ucciso suo padre e Re di Elbaf, Re Harald. Rufy promette di liberare Loki in cambio della scoperta di informazioni su Shanks. Tuttavia, liberare la persona responsabile dell’assassinio dell’amato re di un paese sarà sicuramente una sfida. Ma Rufy, per poterlo liberare, dovrà affrontare un pirata leggendario.

Loki fuggì da Elbaf dopo la morte di Re Harald e vagò per il mare per alcuni anni prima che Shanks lo catturasse. L’Imperatore infatti ha ottenuto questo titolo dopo averlo sconfitto, dando dimostrazione della potenza di Loki. Tuttavia, invece di consegnare Loki al Governo Mondiale per riscuotere la taglia, Shanks lo consegnò ai Giganti. Voleva che i Giganti si occupassero del criminale invece di coinvolgere la Marina.

Dopo che la cattura si Loki, Scopper Gaban si era preso l’incarico di sorvegliare il prigioniero. Gaban era un membro dei Pirati di Roger ed era una figura leggendaria che ha combattuto al fianco di Roger e Rayleigh nei loro anni d’oro. Ha anche raggiunto Laughtale, il che significa che conosce la verità dietro la storia del mondo. Non molto tempo dopo la morte di Roger, Gaban andò a Elbaf e sposò Ripley, una donna gigante. Suo figlio, Collun, ha già 20 anni, ma sembra un bambino poiché i giganti hanno una durata di vita molto più lunga degli umani.

Gaban incontra i Pirati di Cappello di Paglia nel capitolo 1139 e Rufy rivela la sua intenzione di trovare la chiave per liberare Loki. Road è sbalordito poiché questo dovrebbe essere un segreto, ma Gaban lo trova affascinante. La natura spensierata di Rufy e la sua volontà di correre rischi gli hanno ricordato Roger e per questo svela una stanza del tesoro con la chiave per liberare Loki.

L’unico modo che Rufy ha per liberare Loki è prendere la chiave da Gaban, il braccio sinistro del Re dei Pirati. Il loro combattimento sarà probabilmente presentato nel capitolo 1140, e i fan potranno scoprire i poteri sconosciuti di Gaban, una leggenda vivente.

Fonte – Comicbook