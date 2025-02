One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1140

Il manga di One Piece prosegue il suo viaggio nel nuovo arco narrativo. L’arco di Elbaf è iniziato da poco, ma Eiichiro Oda sta già sorprendendo tutti i fan della serie shonen che non aspettano altro che scoprire ulteriori novità legate a questo arco. I pirati dei Cappelli di Paglia sono arrivati finalmente sull’isola di Elbaf, che Rufy e Usopp hanno sempre desiderato visitare fin dagli eventi di Little Garden.

I capitoli precedenti di One Piece hanno introdotto ai fan i primi abitanti di Elbaf, oltre ai già noti Drogy e Brogy, e quello che ha sicuramente catturato l’attenzione è Loki.

Loki è il principe di Elbaf, nonché il figlio di Re Harald e il fratellastro di Hajrudin. Da sempre ha provocato tanti danni sull’isola fino a quando dopo un violento scontro con suo padre, lo assassinò per mangiare il frutto del diavolo tramandato dalla famiglia reale. Venne dunque considerato la vergogna dell’isola. Otto anni dopo aver preso il mare, Shanks lo sconfisse e fu condannato alla crocifissione ma tentò la fuga, venendo poi catturato dallo sforzo comune di tutti i guerrieri di Elbaf. Da allora Loki si trova incatenato e bendato all’albero Adam.

Rufy, una volta giunto a Elbaf, conosce Loki il quale riesce a stringere un patto con l’imperatore. In cambio di informazioni si Shanks, Rufy accetta di liberarlo dalle catene ma per farlo deve trovare la chiave. A condurre il giovane pirata al luogo dove si trova la chiave è un pirata leggendario e “braccio sinistro” di Roger, Scopper Gaban. Su Elbaf controlla Loki e sfida Rufy ad affrontarlo per impossessarsi della chiave.

Le prime anticipazioni del capitolo 1140 di One Piece sono riportate dalla pagina X dell’insider opfanatic2025.

Il capitolo 1140 si intitola proprio Scopper Gaban e i fan potranno vederlo in azione combattendo contro Rufy. Quest’ultimo subisce ripetuti attacchi da parte di Gaban che controlla lo scontro. Frustrato, Rufy ricorre al Gear Fifth, attirando l’attenzione di Zoro. Improvvisamente Gaban si arrende e cede la chiave a Rufy.

Si rivede Gunko, che apre un nuovo cerchio magico chiamato “Abisso” dal quale evoca due Cavalieri Sacri. Il primo si chiama Saint Sommers della casata Shepherd, ed è un uomo alto con capelli e barba lunghi e occhiali. Il secondo invece si chiama Saint Gillingham, della casata Limotive, e sembra essere in possesso del potere mitico “Kirin” in quanto appare in una forma ibrida uomo-kirin.

Shamrock chiede a Gunko perché ci sono due Cavalieri Sacri invece che uno e Gunko gli dice che lui deve tornare a Marijoa.