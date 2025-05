One Piece: svelata la data di uscita del capitolo 1150

One Piece con il prossimo capitolo, ossia il 1150, continuerà ad approfondire tutti gli eventi che si stanno svolgendo a Elbaph. Proprio quando sembrava che i Giganti fossero in vantaggio sui nemici grazie a Scopper Gaban, Gunko riesce a infliggergli un colpo devastante e potenzialmente fatale, attraverso il figlio dell’ex pirata.

Con il destino di Scopper in bilico, c’è già molto da aspettarsi nel prossimo capitolo. E nelle pagine finali del capitolo 1149 di One Piece, gli eventi prendono una piega ancora più cupa, rivelando che Gunko è in realtà posseduta da Im. Questa rivelazione ha alimentato la curiosità dei fan e il desiderio di leggere il prossimo capitolo che sarà pubblicato sul numero 27 della rivista Weekly Shonen Jump, in arrivo il 2 giugno.

Una volta pubblicato, il capitolo sarà disponibile gratuitamente su Manga Plus e Viz Media, le piattaforme che permettono di leggere gratuitamente solo i primi e gli ultimi tre capitoli della serie.

Il capitolo 1149 di One Piece ha anche preparato il terreno per un potenziale scontro tra Im e Rufy in modalità Gera Fifth. Da quando è stato rivelato che Im teme Joy Boy e Nika, i fan attendono con impazienza uno scontro tra i due personaggi. Questo scontro promette non solo emozioni forti, ma anche un’importante prova delle capacità del Gear Fifth che farà capire a Rufy se avrà bisogno di sbloccare una forma ancora più potente per affrontare la minaccia finale.

L’ultimo capitolo offre anche un contesto che getta maggiore luce su Gunko, alludendo a un retroscena potenzialmente traumatico. I brevi dettagli suggeriscono che esista un singolare collegamento con Brook. Dato che il musicista dei Cappelli di Paglia ha vissuto più a lungo di qualsiasi altro membro della ciurma e che gran parte del suo passato è tutt’ora sconosciuto, ci sono alte probabilità che Gunko sia sua figlia. Fortunatamente il capitolo 1150 di One Piece sarà presto pubblicato e i fan potranno presto scoprire ulteriori indizi sulla storia di Gunko.