One Piece: Brook ha un curioso legame con un Cavaliere Divino?

Il manga di One Piece prosegue la saga finale con l’arco di Elbaf in seguito alla conclusione degli eventi di Egghead. Proprio quando i Pirati di Cappello di Paglia pensavano di concedersi un attimo di relax, ecco che si ritrovano in guai ancora più seri con l’arrivo dei Cavalieri Divini. Attualmente queste figure minacciose rappresentano i nemici più forti della serie, con misteriose abilità legate a Im. L’arco narrativo in corso ha introdotto quattro nuovi membri dei Cavalieri Divini, uno dei quali avrebbe un curioso legame con Brook.

I primi Cavalieri ad essere arrivati a Elbaf sono Gunko e Shamrock, il quale possiede l’abilità del Frutto Freccia-Freccia. Ricorre a questo potere per raggiungere i suoi scopi, come convincere Loki a entrare a far parte di questa élite per soggiogare Elbaf. Fallendo, il fratello di Shanks decide di prendere i bambini in ostaggio per impedire ai Giganti di opporre resistenza. Il suo piano ha funzionato finora, visto che così facendo Gunko è riuscito a far arrendere Gaban, anche se l’ex pirata avrebbe potuto facilmente sconfiggerla. Alla fine del capitolo 1149, il manga rivela un curioso legame tra Brook e Gunko risalente a diversi decenni fa.

Lei e Brook si conoscevano da tempo e, anche se sono passati diversi decenni, sembra ancora una giovane donna. È chiaro che la ragazza è controllata da Im, ma anche in quel caso, sembra preoccuparsi per lui e lo avrebbe aiutato se Im non la controllasse totalmente. Dopo aver visto Gaban arrendersi per salvare suo figlio, Gunko ricorda un momento in cui chiama suo padre, e la vediamo tenere la mano di Brook.

Non è chiaro se i due siano effettivamente imparentati, ma nonostante ciò, Brook sa più cose sui Cavalieri Divini rispetto al resto della ciurma. I dettagli della loro eventuale relazione sono ancora sconosciuti, ma Oda potrebbe pianificare un altro retroscena su Brook. Il flashback su Brook è tra i più tristi della serie ma al momento si conosce solo cosa gli sia successo dopo essere diventato un pirata. La sua vita prima di prendere il mare è ancora un mistero.

Tuttavia, nel breve flashback del capitolo 1149 di One Piece, racconta alla ragazza del suo sogno di diventare un pirata. Anche Gunko custodisce gelosamente quel ricordo, poiché è la prima cosa che ricorda dopo essersi quasi liberata dal controllo di Im. Persino il suo amore per la musica di Brook non era una coincidenza, ma qualcosa legato al suo passato. Che si sia unita volontariamente o meno ai Cavalieri Divini, resta ancora un mistero, ma Gunko non è un Drago Celeste come il resto dei Cavalieri. Sebbene il criterio fondamentale per entrare a far parte di questa élite sia avere sangue nobile, si possono fare delle eccezioni.