One Piece: svelata la cover 112 del manga

Il manga di One Piece prosegue la sua saga finale con l’arco narrativo di Elbaf, attualmente in corso, che si sta rivelando un susseguirsi di emozioni. Dalla riunione tra Robin e Saul, passando per la rivelazione del fratello gemello di Shanks fino all’introduzione di Loki e dei Cavalieri Divini, One Piece si dimostra ancora tra i migliori manga in circolazione. Rufy e il suo equipaggio sono riusciti a raggiungere Elbaf dopo il caotico scontro contro i Cinque Astri e l’Ammiraglio Kizaru sull’isola di Egghead.

La situazione su Elbaf non è sicuramente pacifica visto che i Cavalieri Divini hanno attuato il loro piano di sottomissione dei Giganti. Al momento, però, quest’arco non ha introdotto molti nuovi personaggi, ma potrebbe concentrarsi sull’approfondimento di argomenti ancora ricchi di misteri. L’arco narrativo di Elbaf è ancora nella sua fase iniziale e nell’attesa di assistere alla vera battaglia finale, il manga di One Piece ha confermato la data di uscita giapponese del volume 112 con la nuova cover imperdibile realizzata da Eiichiro Oda.

Il prossimo volume uscirà il 4 luglio 2025 e includerà i capitoli dal 1134 al 1144. Come sempre, ci sarà anche una sezione speciale di SBS, in cui Oda risponderà ad alcune domande dei suoi fan. Riguardo la cover, visibile di seguito, Oda mantiene la solita impostazione con diversi personaggi al centro dell’attenzione. In primo piano si può vedere Rufy con un ampio sorriso, circondato dai Giganti.

Come si può notare, nella cover del volume 112 sono presenti Hajrudin, Gerd, Oimo, Stansen, insieme a Saul e Robin. Saul e Robin si riuniscono dopo oltre 22 anni in questo arco narrativo, come accade nel capitolo 1133 di One Piece. Robin ha trascorso oltre vent’anni credendo che il suo caro amico fosse morto durante l’incidente di Ohara, ma per sua incredula sorpresa Saul è sopravvissuto.

Un giorno prima della presentazione della copertina del volume 112, l’account ufficiale di X di One Piece ha condiviso un video in time-lapse della realizzazione della cover in questione, visibile in fondo al presente articolo. Oda inizialmente voleva dare risalto ai Cavalieri Divini in questo volume, ma in seguito ha optato per un’idea differente. Se avesse seguito il concept iniziale, la cover 112 avrebbe messo in risalto la palette di colori ufficiale dei Cavalieri Divini, ma il mangaka ha elaborato numerose varianti prima di decidere di dedicare la cover ai Giganti. Il timelapse mostra il processo di elaborazione degli sketch digitali di Oda, con occasionali aggiunte di colore.