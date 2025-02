One Piece: svelata la cover 111 del manga

Il manga di One Piece è in corso da quasi trent’anni, considerando che il debutto ufficiale sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha risale al 1997. Nonostante siano trascorsi tanti anni dall’inizio della serializzazione, Eiichiro Oda non ha mai perso la lucidità di offrire un’esperienza unica a tutti gli appassionati da ogni parte del mondo.

Tre anni fa si concludeva il lungo arco narrativo di Wano, che a sua volta ha avviato la saga finale del manga di One Piece che ci porta ad oggi. Al momento One Piece ha dato il via al nuovo arco narrativo, quello di Elbaf, che vede Rufy e i Cappelli di Paglia arrivare finalmente sull’isola dei Giganti. Rufy e Usopp hanno manifestato fan dall’arco di Little Garden il desiderio di visitare questo luogo popolato da grandi guerrieri, dopo aver incontrato Brogy e Dorry.

Dopo tanti anni dagli eventi di Little Garden, i due Giganti guerrieri di Elbaf incontrano di nuovo Rufy sull’isola di Egghead, dove i Cappelli di Paglia erano invischiati in una situazione molto delicata che aveva l’obiettivo di salvare Vegapunk. Lo scienziato, infatti, era l’obiettivo principale del Governo Mondiale. Questo perché uno dei Satelliti dello scienziato, aveva rivelato il più grande segreto al Governo in quanto Vegapunk stava conducendo ricerche segrete, proibite dal Governo, sul Secolo del Grande Vuoto. Questo aveva portato a una vera e propria guerra che vedeva da un lato Rufy e la sua ciurma, supportata dalla flotta di Dorry e Brogy e dall’altro i Cinque Astri di Saggezza e la Marina.

Dopo la fine dell’arco di Egghead, Oda ha dato il via al successivo arco narrativo, ossia quello di Elbaf e ora sta per arrivare sugli scaffali giapponesi il volume 111 di One Piece. Di seguito è possibile vedere la cover ufficiale come riportato dall’insider newworldartur sulla sua pagina X.

Come si può vedere dalla cover, i principali protagonisti sono Rufy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp e Chopper che sfoggiano un nuovo outfit ben in linea con l’atmosfera dei guerrieri. Alle loro spalle invece si riconosce Loki, uno dei personaggi al momento più interessanti da tenere d’occhio. Infatti si tratta del figlio di Re Arald e considerato il responsabile della morte di suo padre. L’unico capace di fermarlo è stato Shanks, che lo ha fatto incatenare per i suoi crimini, ma Rufy vuole andare oltre e liberarlo per ottenere quello che vuole.