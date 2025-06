One Piece: slitta l’uscita del capitolo 1152 del manga

Il manga di One Piece si prepara a scatenare ulteriormente gli eventi dell’arco di Elbaf con il capitolo 1152. Si preannuncia un capitolo cruciale, in quanto vedrà finalmente il coinvolgimento di Rufy e della sua ciurma nel caos creato da Im e dai Cavalieri Divini che puntano alla sottomissione di Elbaf. Ciò che renderà questo capitolo particolarmente avvincente è ormai l’inevitabile scontro tra Im e Rufy.

Questo scontro permetterà a Rufy di capire se il suo Gear Fifth possa bastare per affrontare e sconfiggere il suo avversario o se ci sarà bisogno di qualcosa di più incisivo. Data l’intensità della situazione, sarà senza dubbi difficile contenere il caos e probabilmente Rufy avrà bisogno di tutti gli alleati disponibili. Questo rende Loki un potenziale personaggio chiave nell’attuale conflitto e i fan sono impazienti di vedere questo personaggio entrare in azione. Sfortunatamente, l’attesa sarà un po’ più lunga poiché il capitolo 1152 di One Piece è stato posticipato di una settimana.

Il capitolo 1152 di One Piece sarà presente nel numero 30 di Weekly Shonen Jump, in uscita lunedì 23 giugno 2025 e sarà disponibile gratuitamente su Manga Plus.

Diventa sempre più evidente che solo coloro che si trovano nel Regno dei Morti hanno una possibilità di fermare l’inarrestabile avanzata di Im. Con la distruzione che raggiunge il suo apice, sembra inevitabile che il capitolo 1152 di One Piece si concentrerà sull’arrivo di Rufy e degli altri per affrontare Im e i Cavalieri Divini. Tuttavia, fermarli si è rivelato un’impresa ardua. Finora ci è riuscito solo Gaban, il quale potrebbe condividere condividere preziose informazioni su come sia riuscito a mettere fuori combattimento questi esseri apparentemente immortali.

Inoltre, la pura potenza dell’Haki di Im è stata sufficiente a far trasalire Gaban, e il braccio sinistro dell’ex Re dei Pirati svolgerà senza dubbi un ruolo fondamentale per aiutare Rufy e gli altri a fronteggiare questo essere demoniaco. Ciò potrebbe portare i Cappelli di Paglia ad apprendere nuove tecniche, come un nuovo attacco basato sull’Haki, capace di danneggiare questi nemici immortali. Inoltre, pare che anche Loki sarà finalmente liberato e quindi potrà agire e mostrare ai lettori ciò di cui è capace. Loki potrebbe diventare persino un potenziale eroe inaspettato di Elbaph.