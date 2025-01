One Piece: arriva il set LEGO dalla serie Netflix!

Pronti a salpare verso nuove avventure? Il Gruppo Lego, Netflix e Tomorrow Studios sono entusiasti di portare l’epica saga di One Piece nel mondo dei mattoncini colorati.

“Questa è una collaborazione davvero speciale. Per la prima volta, il gioco LEGO si unisce alla realtà emozionante degli anime. Costruire in forma di mattoncini il mondo di ONE PIECE, così come è stato rappresentato nell’adattamento live-action di Netflix, è stata una sfida incredibilmente stimolante. Non potrei essere più entusiasta di far vivere ai fan le nuove avventure che questa collaborazione porterà loro.”

Queste le parole di Lena Dixen, Senior Vice President per i Core Businesses del Gruppo LEGO. Ha poi aggiunto: “Durante questo progetto con Netflix e Tomorrow Studios, il processo collaborativo è stato emozionante, e penso che ciò emerga chiaramente nelle grandiose avventure che presto sveleremo”.

“È stato un onore portare in vita il magnifico mondo di ONE PIECE sia sullo schermo che fuori. Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo LEGO, un marchio sinonimo di creatività e gioia del gioco, per segnare un momento storico costruendo per la prima volta le avventure del celebre manga in forma di mattoncini LEGO” ha detto Josh Simon, Vice Presidente Consumer Products di Netflix.

Ha poi continuato: “In ogni dettaglio del processo di progettazione, abbiamo lavorato meticolosamente per creare una collezione di set che offrirà ai fan nuovi modi per vivere le loro epiche avventure nella Rotta Maggiore, un mattoncino LEGO alla volta”.

Gli appassionati dei mattoncini LEGO e ONE PIECE potranno esplorare il Mar Orientale in un’esperienza di costruzione unica, rivivendo le scene più iconiche e preparandosi all’arrivo della seconda stagione della serie live-action.

One Piece: i primi dettagli sul set

ONE PIECE racconta la storia del giovane e audace pirata Monkey D. Luffy, il cui sogno è trovare il leggendario tesoro di One Piece e diventare il Re dei Pirati. Durante il suo viaggio, Luffy incontra altri pirati, cacciatori di taglie e generali corrotti. Alcuni di loro si rivelano nemici formidabili che deve sconfiggere con astuzia, abilità e (a volte) con i suoi poteri elastici.

Nel suo viaggio, Luffy trova anche alleati fedeli come Nami, Roronoa Zoro, Usopp e Sanji, che diventano suoi amici e membri della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia. Tutti uniti nella missione di trovare il tesoro di One Piece.

Basata sul leggendario e amato manga di Eiichiro Oda, la prima stagione di One Piece (qui la nostra recensione) ha debuttato nella Top 10 Globale di Netflix per otto settimane. Si è classificata al primo posto in 46 Paesi e totalizzando 71,6 milioni di visualizzazioni nei primi quattro mesi.

La serie live-action è stata apprezzata in tutto il mondo, ottenendo un punteggio del 95% di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes, unendo fan di tutte le età.

La collaborazione tra il Gruppo Lego, Netflix e Tomorrow Studios invita gli appassionati della ciurma di Cappello di Paglia di tutto il mondo a partire per questa grande avventura con numerosi nuovi set, ispirati ad alcune delle scene più iconiche tratte dall’East Blue.

I nuovi set includeranno per la prima volta le iconiche minifigure dei membri della ciurma, permettendo ai fan di ricreare le scene più amate.

Prossimamente verrà annunciata la collezione completa Lego One Piece, che includerà prodotti ed esperienze pronti a lasciare il segno. Per ulteriori informazioni, visitate: www.LEGO.com/One-piece.