One Piece riporta una caratteristica dimenticata dei Frutti del Diavolo

One Piece ha appena riportato in auge una delle meccaniche dimenticate del frutto del diavolo nella serie, ricordando ancora una volta ai fan la creatività sconfinata e l’eccellente memoria di Eiichiro Oda. L’arco narrativo di Elbaf ha recentemente introdotto un antagonista nuovo ed entusiasmante, nonché il fratello gemello di Shanks, Figarland Shamrock. E l’ultimo capitolo offre ai fan uno sguardo alle sue intriganti abilità, o meglio, a quelle della sua spada.

Il capitolo 1138 di One Piece rivela che la spada di Shamrock possiede il potere di un frutto del diavolo, che le conferisce la capacità di trasformarsi nel famoso segugio a tre teste, Cerbero. Sebbene il capitolo non riveli il nome del frutto del diavolo, è quasi chiaro che il frutto del in questione è con ogni probabilità uno Zoo Zoo Mitologico modellato sulla bestia leggendaria della mitologia greca. Cerbero probabilmente funge persino da nome della spada.

Per quanto possa sembrare bizzarro, questa non è certo la prima volta che i fan vedono un oggetto inanimato acquisire il potere di un frutto del diavolo in One Piece. Questo concetto è stato introdotto per la prima volta nell’arco di Alabasta con Lassoo, il bazooka di Mr. 4 che aveva assorbito i poteri del frutto Mutt-Mutt, modello: bassotto. Questa particolare meccanica del frutto del diavolo si era ripresentata con l’arco narrativo di Enies Lobby con la spada Funksfreed di Spandam. Questa possedeva il potere del frutto Elephant-Elephant.

Rispetto a questi esempi, la spada di Shamrock che ha un potere di un frutto del diavolo sembra piuttosto innocua al confronto, anche se compensa ampiamente con la sua pura cattiveria. Come si vede nel capitolo 1138, la spada di Shamrock può trasformarsi in una bestia enorme e potente, con ciascuna delle sue tre teste dotata di una spada. Cerbero usa queste spade al massimo, attaccando e pugnalando Loki senza esitazione. Inoltre, come gli altri oggetti inanimati con poteri di frutto del diavolo, anche Cerbero sembra agire in modo intelligente.

Nel complesso, dato il livello di attesa che circonda Figarland Shamrock e le sue abilità, dare alla sua spada un frutto del diavolo è una mossa piuttosto intelligenti da parte di Oda. Infatti il mangaka ha riportato un concetto dimenticato che la maggior parte dei fan non si sarebbe mai aspettata di vedere di nuovo. Questo dimostra che Eiichiro Oda non dimentica mai nemmeno il più piccolo dei dettagli.

Fonte Comicbook