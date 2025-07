One Piece: quali sono gli sviluppi del ramake di Wit Studio?

Tra i numerosi progetti di One Piece, il remake di Wit Studio è tra quelli più attesi dai fan, i quali sono rimasti delusi da un aggiornamento molto deludente sul suo futuro durante l’Anime Expo 2025. One Piece ha recentemente celebrato il 25° anniversario sia della serie televisiva che del manga con una miriade di nuovi progetti in lavorazione, tra cui il remake dello studio che ha lavorato alle prime tre stagioni di L’Attacco dei Giganti, Vinland Saga, Spy x Family, Ranking of Kings e molto altro.

Il progetto è iniziato verso la fine del 2023, ma da allora i fan chiedono a WIT Studio di vedere qualcosa in più, dato che le informazioni scarseggiano sin dal suo annuncio. Questa tendenza è continuata fino all’Anime Expo 2025 con i fan che hanno sperato, invano, di ricevere degli aggiornamenti sul remake durante il panel di WIT Studio e Production I.G.. Ma il presidente di WIT Studio, George Wada, ha accesso qualche speranza.

Durante il panel di Production I.G. e WIT Studio all’Anime Expo 2025, un fan ha chiesto al presidente George Wada quale fosse lo stato attuale del remake di One Piece. Wada risposto in modo deludente, dicendo di non poter ancora parlare di One Piece e concludendo con uno speranzoso “Ci vediamo l’anno prossimo“. Questa risposta ha suscitato una reazione altrettanto entusiasta da parte dei fan, come ci si aspetterebbe, e probabilmente significa che presto ci sarà più materiale da poter consultare.

Al momento del ramake sappiamo che il suo staff è già al lavoro per la distribuzione in streaming su Netflix. Sarà diretto da Masashi Koizuka per WIT Studio e Hideaki Abe sarà assistente alla regia. Taku Kishimoto si occuperà della composizione della serie, Kyoji Asano e Takatoshi Honda lavoreranno al character design e saranno i capo direttori dell’animazione. Yasuhiro Kajino lavorerà al design dei personaggi, Eri Taguchi sarà il designer degli oggetti di scena, Ken Imaizumi e Shuhei Fukuda sono i direttori delle scene d’azione e Tomomori Kuroda sarà il direttore artistico.

È probabile che questo remake sarà molto diverso dalla serie televisiva di Toei Animation, poiché il regista, Masashi Koizuka, non vuole nascondere i temi più cupi del manga. “I temi del manga sono profondi. Come la guerra o l’inserimento di temi razziali. Permette a lettori di tutte le età di rifletterci sopra e di divertirsi allo stesso tempo. Questa è la parte più intrigante del manga, a mio parere“, aveva rivelato rivelato Koizuka durante il One Piece Day 2024.