One Piece: quale invenzione di Vegapunk può salvare il mondo?

One Piece è in corso da oltre due decenni e sia il manga che la serie televisiva continuano a raccontare il lungo viaggio dei Cappelli di Paglia introducendo numerosi colpi di scena e alcuni personaggi. E l’arco narrativo di Egghead ha introdotto uno dei personaggi più geniali della serie, ovvero lo scienziato Vegapunk, che ha svelato una serie di misteri molto importanti per la storia di One Piece.

Le intuizioni di Vegapunk hanno fatto luce sulle reali ragioni che hanno spinto il Governo Mondiale a commettere genocidi orribili facendo ricorso a un’Arma Antica per punire tutti coloro che provavano a indagare sul Secolo del Grande Vuoto. La distruzione di isole come quella di Ohara e del Regno di Lulusia ha portato all’innalzamento del livello del mare, e Vegapunk ne parla per spiegare l’origine dell’attuale situazione geografica del mondo di One Piece. Questa situazione, tuttavia, sarà sempre in bilico se il Governo Mondiale rimarrà in possesso di armi distruttive come la Mother Flame, per questo pare ci sia un’invenzione di Vegapunk che potrebbe salvare la civiltà.

Il capitolo 1123 di One Piece, intitolato “Le due settimane di vuoto”, si tuffa in un flashback che mostra una vignetta minore in cui Vegapunk enfatizza un’invenzione chiamata “Cloud Plant”, una tecnologia che produce nuvole isolane su cui le persone possono camminare. È stata brevemente presentata nell’arco di Egghead ed è simile alle isole precedentemente mostrate nella serie, come Skypiea e Weatheria. Queste due isole sono un chiaro esempio di come la vita umana possa prosperare anche se la terraferma è completamente sommersa. Se il Governo Mondiale continua il suo sinistro piano di genocidio, la Cloud Plant potrebbe diventare l’invenzione più cruciale di tutte, superando persino il mistero del tesoro di One Piece.

Tuttavia l’Isola di Egghead pare sia scomparsa o sotto il controllo del Governo Mondiale, dunque è difficile che questa invenzione venga recuperata. Ma non è detto, visto che uno dei Sei Satelliti di Vegapunk, Lilith, sta attualmente stabilendo una base su Elbaf. E se la Cloud Plant non dovesse realizzarsi, esisterebbe un altro modo che permetterebbe all’umanità di sopravvivere insieme agli Uomini Pesce. Ma bisognerebbe ricorrere a un tipo di tecnologia avanzata che potrebbe richiedere anni di sviluppo. Quindi la Cloud Plant (Pianta Nuvola) rimane l’elemento più importante del mondo di One Piece, un’invenzione che potrebbe aiutare l’umanità a ricostruirsi.