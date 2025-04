One Piece 1124: l’anime svela il punto debole dei Seraphim di Vegapunk

One Piece è finalmente tornato sul piccolo schermo con nuovi episodi dopo una lunghissima pausa, e l’ultimo episodio ha rivelato quanto sia forte il Seraphim di Boa Hancock. L’arco di Egghead aveva annunciato una pausa di sei mesi dopo che la prima metà dell’arco si è conclusa lo scorso autunno, tornando questa primavera con i nuovi episodi. I fan hanno potuto godere di una doppia uscita che ha visto Rufy e il resto dei Cappelli di Paglia prepararsi a fuggire dal laboratorio dell’isola di. Vegapunk.

Non solo l’anime ha svelato i poteri del Seraphim di Boa Hancock, ma ha confermato che quest’arma da guerra, battezzata come S-Snake, si comporta proprio come Boa Hancock quando Rufy è nei paraggi. Questa nuova arma militare è stata sviluppata non solo per avere l’aspetto e le abilità di Hancock, ma si scopre che anche la sua personalità è la stessa.

L’episodio 1124 di One Piece ha reintrodotto Rufy e gli altri mentre si preparano per la fase successiva del loro piano per fuggire da Egghead, e si scopre come tutti i Cappelli di Paglia si siano radunati in un unico posto. Come visto prima, S-Snake aveva rimosso la sua pietrificazione dopo che Rufy gliel’aveva chiesto e questo ha colto di sorpresa persino Vegapunk. Rivela che i Seraphim non erano programmati per questo, ma ciò implica che è il risultato dell’uso dei tratti del sangue di Hancock per la sua clonazione.

Come nota Jimbe sulla situazione, Hancock è una guerriera temibile per tutti, ma cambia drasticamente intorno a Rufy. È chiaro che S-Snake abbia ereditato lo stesso sentimento che Hancock prova per Rufy, dimostrando il forte impatto dell’Imperatrice sul suo clone. Il fatto che S-Snake nutra gli stessi sentimenti per Rufy potrebbe tornare utile in futuro, poiché i Seraphim assumono maggiore importanza negli episodi a venire.

Sebbene siano armi da guerra per la Marina, la debolezza mostrata da S-Snake implica che anche gli altri Seraphim abbiano assunto aspetti un tratto della personalità di ciascuno degli ex membri della Flotta dei Sette.

Sebbene la Marina abbia attualmente autorità sui Seraphim, è solo una situazione temporanea in quanto esiste una gerarchia di coloro che controllano queste armi. Potrebbero essere delle macchine, ma sono così sviluppate che i Seraphim possano essere influenzati come esseri umani.