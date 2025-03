One Piece: il remake dell’anime rimuove una scena toccante di Rufy

Dopo che l’anime di One Piece ha annunciato un’inaspettata pausa di sei mesi, Toei ha iniziato a trasmettere una versione rimasterizzata dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce. È un arco relativamente breve rispetto agli altri, ma i fan si sono spesso lamentati del ritmo e della qualità dell’animazione. Il manga conta 56 capitoli ma 58 episodi nella versione anime. Toei ha tagliato molte scene pur rimanendo fedele al manga e migliorato la qualità dell’animazione per la versione rimasterizzata che racconta la stessa storia in 21 episodi.

Da allora l’anime è stato pubblicato settimanalmente insieme al manga, rendendo un po’ difficile per gli animatori evitare di recuperare il ritardo rispetto al manga. La pausa è anche il risultato del fatto che l’anime stava quasi raggiungendo il materiale originale, il che avrebbe potuto rivelarsi una sfida nei mesi successivi. Tuttavia, mentre l’arco rimasterizzato dell’isola degli Uomini Pesce ha rimosso un momento cruciale e commovente tra Ace e Rufy.

L’episodio 565 di One Piece mostra per la prima volta Rufy usare il Red Hawk, una delle sue abilità più iconiche. Dopo essere entrato in Gear Second, indurisce il braccio con l’Haki dell’armatura e poi lo allunga prima di rilasciare un flusso di fuoco nel processo. Rufy quindi sferra un potente pugno fiammeggiante. Questo attacco simboleggia la crescita di Rufy negli ultimi due anni, poiché ora è un abile utilizzatore dell’ Haki e ha un migliore controllo sul suo frutto del diavolo. Il fuoco non è tecnicamente un’abilità correlata al suo frutto del diavolo, ma in qualche modo usando il suo Haki e l’attrito, può creare pugni fiammeggianti.

Nell’episodio originale, il pugno del protagonista impiega più tempo ad arrivare e mostra persino Ace mentre il protagonista si prepara a colpire il nemico. Portgas D. Ace è ancora uno dei personaggi più amati della serie e il fuoco è la sua specialità. L’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce segue il primo viaggio di Rufy dopo la tragica morte del fratello. Quindi, il parallelismo simboleggia il loro legame e l’idea che, nonostante vada avanti per il bene del suo equipaggio, Rufy tenga ancora suo fratello nel suo cuore.

La morte di Ace è ancora considerata la più grande tragedia della serie e la storia ha avuto un importante punto di svolta dopo quella. Rufy è diventato notevolmente più forte da allora, poiché si incolpa per essere debole e incapace di proteggere suo fratello. La versione rimasterizzata si concentra sull’esclusione di quei momenti extra presenti solo nell’anime e sul taglio delle scene inutilmente lunghe. Nel capitolo 664, Rufy usa per la prima volta questa abilità, ma il manga non mostra questo parallelismo.

Fonte – Comicbook