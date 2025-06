One Piece: qual è il vero motivo per cui Shanks ha perso il braccio?

Uno dei personaggi più intriganti di One Piece è Shanks, il pirata che ha principalmente ispirato Rufy a scegliere la vita da pirata. Il viaggio di Rufy inizia effettivamente quando Shanks lo salva da un Re del Mare e gli affida il suo iconico cappello di paglia. Considerando gli incredibili poteri del Rosso, i fan si sono chiesti per quale ragione abbia perso il braccio in quell’occasione.

Il capitolo 1152 di One Piece proietta i lettori in un flashback, al momento della morte di Harold. Quel giorno si trovava su Elbaf a casa di Gaban, immerso in una sorta di sorgente termale dove si scorge il braccio sinistro di Shanks con un curioso tatuaggio mai visto prima. Il disegno del tatuaggio ricorda molto il simbolo sul bracciale indossato dai Cavalieri Sacri, Si potrebbe trattare del marchio dell’abisso menzionato da St. Killingham nel capitolo 1140, che permette a chi lo possiede di viaggiare attraverso i pentagrammi dell’abisso. Se così fosse, è possibile che Shanks abbia sacrificato volontariamente il suo braccio al Re del Mare per salvare Rufy, liberandosi dal marchio dell’abisso.

Dopo l’introduzione dell’Haki, molti fan si sono chiesti perché Shanks si sia lasciato strappare il braccio dal Re del Mare. Quando Barbabianca gli ha chiesto del suo braccio, Shanks ha affermato di averlo scommesso sulla nuova era che Rufy e la sua generazione avrebbero rappresentato. Detto questo, il capitolo 1152 aggiunge un ulteriore livello di complessità a questa decisione di Shanks, che potrebbe nascondere una motivazione ben più oscura.

Shamrock ha precedentemente rivelato che Shanks una volta aveva visitato la Terra Santa. Ed è possibile che in quel momento Shanks abbia ricevuto il marchio, anziché nascerci, dato che è assente nei precedenti flashback di Shanks da bambino. Resta da confermare se questo marchio sia anche legato alle capacità rigenerative e all’immortalità dei Cavalieri Divini.

Per quanto riguarda le motivazioni alla rinuncia al marchio dell’abisso di Shanks, le parole di Shamrock hanno chiarito che suo fratello non voleva avere nulla a che fare con la sua famiglia biologica. Più probabilmente, perdere il braccio era il modo di Shanks per recidere i legami con la famiglia Figarland e assicurarsi di essere libero. Questo motivazione legata al tagliare ogni legame con la sua eredità di Nobile Mondiale avrebbe senso anche se il tatuaggio non fosse il marchio dell’abisso, ma solo un simbolo dei Cavalieri che Shanks ha ricevuto inconsapevolmente o involontariamente.