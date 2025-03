One Piece: chi sarà il nuovo avversario di Sanji nell’arco di Elbaf?

One Piece ha portato i Cappelli di Paglia sull’isola di Elbaf e la situazione si è scaldata non appena i Cavalieri Divini sono arrivati sull’Isola. I Cavalieri Divini sono stati menzionati per la prima volta nel capitolo 1054 di One Piece quando Akainu e i Gorosei hanno discusso le conseguenze del caotico arco di Reverie. Akainu menziona che i Cavalieri Sacri sono intervenuti dopo il tentato omicidio di Saint Charlos e l’accusa che Saint Mjosgard abbia lasciato scappare l’aggressore. Mentre questo capitolo ci dice a malapena qualcosa sui Cavalieri Sacri, sono stati menzionati di nuovo nel capitolo 1083 quando Sabo si è riunito all’Esercito Rivoluzionario e ha riferito tutto a Dragon e Ivankov. Dragon menziona che la vera guerra contro il Governo Mondiale inizierà quando i Cavalieri Sacri saranno immobilizzati.

Questo esalta ulteriormente il gruppo antagonista mentre apprendiamo quanto siano pericolosi per l’Esercito Rivoluzionario. L’introduzione di Garling nel capitolo 1086 ci dà uno sguardo alla loro posizione sociale mentre l’uomo giustizia un altro Drago Celeste. Gli Holy Knights erano già un potente gruppo di combattenti, ma ora finalmente ne sappiamo di più nell’arco di Elbaf. Sono i principali cattivi di questo arco narrativo mentre incontriamo quattro nuovi membri. La battaglia a Elbaf sarà intensa e l’equipaggio affronterà la sfida più grande finora. Sebbene non possiamo dire con certezza quale Holy Knight combatterà contro i membri dell’equipaggio, sembra che Eiichiro Oda abbia già dei piani per Sanji.

Saint Sommers della famiglia Shepherd è della stessa stirpe di Saint Ju Peter. Viene presentato nel capitolo 1140 quando viene convocato a Elbaf a sua insaputa. Nel capitolo 1143, spiega la sua contorta filosofia dell’amore. Crede che ogni amore abbia le sue spine e che l’amore sia la passione di tendere la mano e stringere forte qualcuno. Anche se le spine li feriscono, lui crede che ci sia una vera “emozione” nell’uccidere. Per qualcuno potente come Sommers, niente lo eccita di più della “morte per amore”.

Sommers ha il potere di un Frutto Spina-Spina, che gli conferisce la capacità di far crescere spine attorno a sé, ad altre persone e fondamentalmente a qualsiasi cosa veda. Se qualcuno cerca di toccare una persona intrappolata dalle spine di Sommers, verrà ferita anche lei. È peggio quando le spine che aleggiano attorno al bersaglio sono apparentemente invisibili, rendendo più facile per gli altri cadere nella trappola di Sommers. Ciò oscura anche la vera natura del suo frutto del diavolo. L’idea di amore e di causare dolore agli altri in base ai loro legami emotivi di Sommers contrasta fortemente con Sanji, che rappresenta i temi dell’amore e della gentilezza in One Piece.

I poteri di Sommers sono piuttosto complicati e si riveleranno piuttosto impegnativi per Sanji, che è più un combattente diretto. L’Haki e l’esoscheletro di Sanji sono potenti, ma non c’è garanzia di quanto sia potente Sommers in termini di combattimento ravvicinato. Tuttavia, Sanji ha un vantaggio con le sue abilità di fuoco, che possono potenzialmente bruciare le liane di Sommers. Il pirata ha anche uno dei migliori Haki di osservazione della serie, quindi potrebbe essere in grado di capire dove si trovano le liane.

Quando si tratta di rappresentare i temi dell’amore in One Piece, nessuno lo fa meglio di Sanji. La sua rappresentazione come il personaggio più gentile e la sua incrollabile cavalleria contrastano fortemente con quella di Sommers. La devozione di Sanji per le donne è vista come la rappresentazione di una versione romanticizzata dell’amore, mentre la sua incrollabile lealtà e cura per Rufy e gli altri incarnano il tipo di amore incentrato sull’amicizia e la fratellanza. Piuttosto che combattere in base alla loro forza, sarà emozionante vedere uno scontro di ideali poiché entrambi hanno prospettive completamente diverse sull’amore. L’altruismo di Sanji e la sua volontà di sacrificarsi per le persone a lui care sono un altro degli aspetti che lo differenziano da Sommers.

Rispetto a Sanji, l’amore del cattivo sembra possessivo e punitivo. Più forti sono i sentimenti che qualcuno prova nei confronti degli obiettivi di Sommers, più dolore proverà. Detto questo, finora, è solo un’ipotesi che i due combatteranno, ma chissà cosa ci riserva Oda. Con così tanti Cavalieri Sacri che invadono l’isola, l’equipaggio sarà costretto a combattere contro alcuni nemici potenti. Come al solito, possiamo aspettarci che almeno Luffy, Zoro e Sanji abbiano degli incredibili combattimenti uno contro uno con i cattivi, dove ognuno di questi pirati supera i propri limiti e diventa più forte che mai.

Fonte – Comicbook