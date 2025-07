One Piece: qual è l’identità di Davy Jones e come impatterà nella Saga Finale?

La saga finale di One Piece è iniziata con l’arco narrativo “L’incidente degli Egghead” e sta proseguendo con l’arco di Elbaf. Il primo si è rivelata una piacevole sorpresa per i fan in quanto inaspettato, mentre Elbaf è tutta un’altra storia. La serie lo aveva già anticipato oltre vent’anni fa, durante l’arco di Little Garden della saga di Alabasta e ora finalmente Rufy e la sua ciurma sono arrivati nella leggendaria Terra dei Giganti.

I Cappelli di Paglia sono stati accolti calorosamente dai Giganti ma, l’atmosfera gioiosa è stata rovinata dai Cavalieri Divini, che progettano di mettere in ginocchio la razza più forte del mondo. I Cavalieri non hanno mai pianificato di combattere lealmente, in quanto hanno preso di mira i bambini e hanno deciso di costringere i Giganti ad arrendersi al Governo Mondiale. Proprio quando Rufy e Loki stavano per unirsi allo scontro, il manga ha dato il via ad un breve flashback sulla vita di Harald, l’uomo conosciuto come il più grande re di Elbaf. Il flashback sconvolge tutti con l’introduzione di Rocks D. Xebec, e nessuno si aspettava che avesse un legame con Davy Jones.

Rocks D. Xebec è uno dei pirati più leggendari della storia, e One Piece sta finalmente approfondendo il suo passato. Il capitolo 1155 rivela che Rocks era un’adoratore di Davy Jones, un pirata leggendario esistito molto tempo fa. Sebbene non sia chiaro a quale epoca appartenesse, si dice che sia stato maledetto da un demone a vivere sul fondo del mare e non ci sono registrazioni della sua morte. Secondo la leggenda, tutto ciò che affonda in mare gli appartiene. Col tempo, divenne una sorta di mito o di divinità, motivo per cui molti pirati iniziarono ad adorarlo.

Anche il tradizionale gioco pirata, chiamato Davy Back Fight, mostrato per la prima volta nell’arco narrativo di Long Ring Long Land, è ispirato a Jones. L’atto di rubare qualcosa a un’altra ciurma di pirati è chiamato Davy Back. Dopo che Xebec si è ritrovato con una grossa taglia sulla testa per aver ucciso un ammiraglio durante il Reverie, ha radunato un gruppo di alleati, attraverso sfruttando questo gioco, che in seguito sono diventati membri della sua ciurma. Il manga di One Piece, però, ha abbandonato il nome di Davy Jones in un momento cruciale, il che significa che la sua storia verrà svelata prima o poi.