Lo scontro tra Rufy e Kizaru delude i fan di One Piece: quali sono le cause?

L’anime di One Piece ha recentemente riunito tutti i fan sul piccolo schermo per assistere all’atteso scontro tra Rufy e Kizaru. I due si sono scontrati per la prima volta nell’arco narrativo dell’Arcipelago Sabaody, dopo che Rufy ha colpito un Drago Celeste con un pugno. Kizaru poi si è recato sull’isola e si è sbarazzato dei pirati facilmente. Rufy ha incontrato di nuovo Kizaru a Marineford, ma senza l’Haki non avrebbe potuto combattere e vincere contro nessuno degli Ammiragli. Tuttavia, è diventato molto più forte nel salto temporale di anni, durante il quale ha potuto padroneggiare tutte le forme di Haki. Non solo, ma dopo aver risvegliato il Gear Fifth che gli ha permesso di sconfiggere facilmente Kaido, Rufy è persino più potente degli Ammiragli, incluso Kizaru.

E nonostante l’esito dello scontro sarebbe dovuto essere piuttosto prevedibile, molti fan credono che l’Imperatore sia ancora molto più debole di Kizaru. Questo ha generato confusione riguardo allo scontro tra i due, fino a diventare oggetto di dibattito. Per questo il famoso animatore di One Piece, Vincent Chansard che ha lavorato all’episodio 1127, spiega il processo di storyboard di questo spettacolare scontro.

Nel suo account ufficiale di X, Vincent ha condiviso una lunga discussione con appunti sullo storyboard dicendo che ad un certo punto, Kizaru capisce che non vincerà a viso aperto se Rufy si limita a schivare tutto. Quindi prova un altro approccio, un po’ come Rufy contro Ener a Skypiea.

In seguito aggiunge: “A questo punto della storia, Rufy non sta davvero cercando di battere Kizaru ma sta solo prendendo tempo. Schiva, provoca, mantiene la situazione leggera, sferrando un attacco specifico solo quando l’Ammiraglio riesce effettivamente a mettere a segno un colpo. Letteralmente, in diversi momenti dello scontro, ha tenuto Kizaru nel palmo della mano“.

Si evince quindi che in generale gli animatori devono comprendere appieno la trama, le azioni dei personaggi, le loro complesse emozioni e molto altro per creare una scena animata splendidamente. A prima vista, lo scontro tra Rufy e Kizaru potrebbe sembrare una battaglia normale, ma le cose sono molto diverse.

Nell’episodio 1126, Kizaru ha confermato di non voler uccidere Vegapunk, quindi il suo cuore potrebbe vacillare mentre affronta Rufy. D’altra parte, la priorità principale di Rufy in quel momento è rallentare Kizaru il più a lungo possibile in modo che gli altri possano prepararsi a fuggire dall’isola. Rufy di solito non uccide i suoi avversari e mandare KO un Ammiraglio non è affatto un’impresa facile.

Quindi, rallentare Kizaru è la migliore opzione disponibile per lui. Sebbene il dilemma di Kizaru possa frenarlo, non è esagerato affermare che Rufy ora sia più forte di lui. Dato che l’animatore ha chiarito il motivo per cui Rufy abbia temporeggiato contro Kizaru nonostante lo avesse nel palmo della mano, molti fan dell’Ammiraglio non sono contenti di questa spiegazione.