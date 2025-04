One Piece: qual è il destino di Big Mom?

One Piece ha recentemente pubblicato un nuovo capitolo del manga, continuando la sua storia dell’arco narrativo di Elbaf. Dalle grandi rivelazioni sul murale di Elbaf all’introduzione di una nuova serie di antagonisti sotto forma dei Cavalieri Divini, il manga ha continuato a sorprendere i fan con ogni capitolo e l’ultima sconvolgente rivelazione riguarda il destino di uno dei villain più iconici di One Piece. Considerando il suo passato e i suoi legami con Elbaf, molti fan si aspettavano fin dall’inizio che Big Mom avrebbe giocato un ruolo importante dell’arco di Elbaf, ma l’ultimo capitolo potrebbe aver chiuso definitivamente un importante dibattito sull’ex Imperatore.

Nel capitolo 1145 di One Piece, Goldberg, il cuoco dei Nuovi pirati giganti guerrieri, rivela che il suo scudo è un amico portato in vita dal Frutto del Diavolo Anima-Anima. Tuttavia, Goldberg afferma che lo scudo è stato portato in vita molti anni prima, quando suo padre partì per la spedizione per sconfiggere Big Mom. Questo si riferisce molto probabilmente al periodo in cui Big Mom aveva cinque anni e si scatenò su Elbaf. Il che significa che fu Madre Carmel a riportare in vita lo scudo al posto di Big Mom, che a quel tempo non aveva ancora ottenuto il Frutto del Diavolo. Dato che Carmel è morta da parecchio tempo, il fatto che lo scudo di Goldberg sia ancora in vita significa che anche Big Mom potrebbe essere morta, nonostante Zeus sia ancora presente.

Nonostante l’arco narrativo di Wano si sia concluso da tempo, la questione della morte di Big Mom e Kaido è rimasta in sospeso. E l’ultimo capitolo ha dato ai fan solo una conferma indiretta. Nonostante siano caduti nella lava, i fan hanno avuto difficoltà ad accettare che i due ex Imperatori siano davvero morti. Nel caso di Big Mom, una delle ragioni principali per cui i fan credevano che potesse essere ancora viva era l’esistenza di Zeus. Dato che Zeus era stato creato attraverso una parte dell’anima di Big Mom, il fatto che sia ancora con Nami ha portato molti a credere che Big Mom potesse essere sopravvissuta alla battaglia finale di Onigashima.

La motivazione principale di questa ipotesi è che le abilità dei frutti del diavolo in genere cessano di avere effetto dopo la morte dell’utilizzatore. Dopodiché il frutto riappare inevitabilmente. Un ottimo esempio è il modo in cui l’effetto del frutto Calm-Calm di Corazon è stato disattivato subito dopo la sua morte. Tuttavia, il capitolo 1145 suggerisce che questa regola potrebbe non applicarsi al frutto Anima-Anima. Pertanto, il fatto che Zeus sia ancora vivo non significa automaticamente che Big Mom sia viva.