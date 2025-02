One Piece 1140: il manga svela l’abilità misteriosa dei Cavalieri Divini

L’arco di Egghead di One Piece ha dato ai fan tante risposte a molti misteri, ma ha anche portato a più domande di prima, in particolare sui Cinque Astri di Saggezza. Uno dei grandi misteri che circondano i Cinque Anziani era la loro capacità di teletrasportarsi istantaneamente a Egghead dalla Terra Santa tramite pentagrammi particolari. E i capitoli recenti di One Piece hanno rivelato che quest’abilità sia posseduta anche dai Cavalieri Divini. Infatti l’ultimo capitolo dell’arco di Elbaf ha finalmente rivelato di più su questi cerchi di evocazione.

Il capitolo 1140 di One Piece vede Gunko creare un altro cerchio di evocazione su Elbaf per richiamare due nuovi membri dei Cavalieri Divini, ossia Saint Sommers e Saint Killingham. Entrambi si teletrasportano a Elbaf proprio come Gunko e Shamrock hanno fatto con un lampo di fulmine nero. Il capitolo rivela che questi cerchi di evocazione sono chiamati pentagrammi dell’abisso, con St. Killingham che specifica ulteriormente che solo coloro che hanno un marchio particolare possono attraversarli.

Chi ha la possibilità di usufruire di questo stratagemma può evitare di attraversare i quattro mari separati dalla Red Line e dalla Calm Belt che pullulano di Re del Mare. Quindi la capacità dei Cinque Astri di teletrasportarsi istantaneamente da Marijoa a qualsiasi luogo desiderano ha rappresentato un punto di svolta immediato quando è stata introdotta su Egghead.

Questi pentagrammi demoniaci sembravano solo aggiungere più oscurità all’aura demoniaca dei Cinque Astri di Saggezza, ma c’erano ancora molte domande senza risposta circa la capacità di evocazione e il meccanismo di funzionamento di questa abilità. Il capitolo 1140 vede chiaramente Gunko allungare il braccio e creare un pentagramma abissale da cui i due Cavalieri Divini appena introdotti vengono evocati con un lampo e del fumo.

È importante notare che il pentagramma abissale che Gunko crea è simile a quello che lei e Shamrock hanno usato per teletrasportarsi a Elbaf nel capitolo 1134. Detto questo, differisce da quelli usati dai Cinque Astri nel capitolo 1110 dato che i loro pentagrammi hanno ciascuno un numero da uno a cinque, per ragioni sconosciute. Non è ancora chiaro se questa capacità di evocare i pentagrammi dell’abisso sia posseduta da ogni membro dei Cavalieri Divini e dei Cinque Astri, ma se è chiaro che questa capacità non è esclusiva di Gunko.

Per quanto riguarda il “marchio” menzionato da Saint Killingham, è possibile che possa essere il segno circolare sull’avambraccio sinistro di Saint Sommers, visibile prima che indossi i suoi vestiti.

Fonte – Comicbook