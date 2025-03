One Piece: Oda svela un segreto sui Frutti del Diavolo dopo 17 anni

One Piece ha introdotto i frutti del diavolo all’inizio della storia di tre tipi diversi. Alcuni di questi nascondono un potere da risvegliare, come il Gear Fifth di Rufy, ma sono in pochi quelli che riescono a farlo. Tuttavia, anche dopo tutti questi anni, molti sono i misteri legati a questi frutti. La storia ha innumerevoli misteri e, a causa della sua lunghezza, alcune piccole cose rimangono spesso non spiegate. Fortunatamente per i fan, ogni volume di One Piece contiene la rubrica SBS, in cui Eiichiro Oda risponde alle domande dei fan in un modo spesso umoristico. A volte, chiarisce anche la confusione su una scena, un personaggio o qualsiasi cosa relativa alla storia. Il volume in questione è il 111 e i traduttori e i teorici di One Piece hanno condiviso la versione tradotta della sessione di domande e risposte. Una delle risposte di Oda risolve finalmente una domanda che i fan si sono posti sin dall’arco narrativo di Impel Down. Di seguito riportiamo la domanda e la risposta di Oda:S

“Shaka ha detto che gli utilizzatori di frutti del diavolo di tipo Zoan spesso finiscono per avere la loro stessa personalità sopraffatta quando si risveglia il frutto, quindi significa che le bestie carceriere di Impel Down erano persone la cui personalità è stata sopraffatta dai loro frutti?” Oda conferma e dice persino che è stata una decisione difficile per Lucci. Quindi, se Lucci non fosse stato in grado di controllare bene i suoi poteri, avrebbe potuto perdere la sua personalità e soccombere a questo potere.

I risvegli Zoo Zoo sono molto diversi da quelli Paramisha, e c’è un fattore di rischio sottostante. I risvegli dei Paramisha garantiscono all’utilizzatore il potere di influenzare l’ambiente circostante, come fanno con i loro corpi. I fan hanno già capito che i risvegli Zoo Zoo possono fallire se l’utilizzatore perde se stesso durante la trasformazione. Se accade un caso del genere, si resta in quella forma per sempre.

Le Bestie Carceriere sono state introdotte nel Capitolo 525 dell’Arco Impel Down, e il mistero che le circonda è in circolazione da allora. I fan avevano capito, e ora arriva la conferma di Oda. La domanda si riferisce al Capitolo 1069 del manga. L’Arco Egghead è stato il primo passo per scoprire i segreti dietro i frutti del diavolo. Sebbene non abbiamo tutti i dettagli, nel capitolo 1069, Vegapunk rivela che tutte le cose nel mondo, persino i frutti del diavolo, si manifestano dalle speranze e dai desideri delle persone.

Ogni frutto del diavolo è una possibilità per l’evoluzione umana che qualcuno desiderava. Ogni potere rappresenta i molti rami del futuro dell’umanità, ma poiché è innaturale, il mare odia questo potere. Nello stesso capitolo, Shaka ha assistito alla forma risvegliata di Lucci e ha commentato su come ha mantenuto la sua personalità. L’anime ha mostrato solo risvegli di tipo Zoo Zoo e Paramisha, mentre non è chiaro di cosa sia capace il risveglio dei Rogia.

Le Bestie Carceriere sono creature potenti sotto il comando di Sadi, una guardia capo di Impel Down e hanno tutte aspetti diversi: Minotaurus, Minorhinoceros, Minokoala, Minozebra e Minochihuahua. Sono tutti animali bipedi, ma non mostrano alcun segno di intelligenza. La natura innata del loro particolare Zoo Zoo ha preso il sopravvento sulla loro personalità cancellando completamente il loro sé precedente.

Nonostante il loro aspetto comico, sono tutte creature spietate che schiacciano facilmente i prigionieri di Impel Down. La loro forza bruta li rende alcune delle creature più temute all’interno delle mura di Impel Down.

Fonte – Comicbook