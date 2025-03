One Piece: Oda svela il luogo che Rufy dovrà visitare prima di Laugh Tale

One Piece, dopo quasi due decenni dalla sua introduzione, Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia sono finalmente arrivati sull’isola di Elbaf. Attualmente ci sono solo poche altre location rimaste da visitare per Rufy prima di Laugh Tale. Non è chiaro dove esattamente le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia li condurranno in seguito, ma potrebbe non passare molto tempo prima che trovi l’ultimo Road Poneglyph e grande tesoro.

Eiichiro Oda però ha rivelato una revisione del viaggio di Roger che potrebbe portare i Pirati di Cappello di Paglia a una deviazione importante verso dove la loro avventura è iniziata.

Nella sezione SBS del Volume 111 di One Piece, Eiichiro Oda rivela che il ponte gigante che Roger e il suo equipaggio trovano nel Capitolo 967 non è, in effetti, Tequila Wolf, ma un altro dei quattro ponti rivelati da Ivankov nel Capitolo 1125. Oda in modo sospetto non dà una risposta definitiva sul fatto che il ponte nel Capitolo 967 sia Bourbon Wolf, ma conferma fermamente che non è Tequila Wolf. Mentre la posizione esatta di Bourbon Wolf deve ancora essere rivelata nella serie, il vapitolo 967 fornisce ai fan alcuni indizi e potrebbe suggerire che i Pirati di Cappello di Paglia hanno bisogno di tornare indietro prima di Laugh Tale.

Nel Capitolo 1125 di One Piece, Ivankov rivela l’esistenza di altri quattro ponti giganti come Tequila Wolf chiamati Bourbon Wolf, Rum Wolf e Vodka Wolf. Tutti questi ponti sono presumibilmente in costruzione utilizzando manodopera schiava da oltre 700 anni, sebbene il loro scopo rimanga un mistero. Fino al capitolo 1125, Tequila Wolf, che si trova nell’East Blue ed è dove Robin è stata mandatabda Kuma durante il salto temporale, è ritenuto l’unico ponte del suo genere. Quindi, per molto tempo, non c’erano dubbi sul ponte visto nel flashback di Oden nel capitolo 967. Nella rubrica SBS del volume in cui era presente quel capitolo Oda diceva:

“Il ponte che Oden ha visto non è Tequila Wolf!! Come ho fatto a saperlo? Non dirò che è Bourbon Wolf, ma non è Tequila Wolf. Questa è la mia risposta!!”

Sebbene sia solo una piccola parte del grande viaggio di Roger, la risposta non impegnativa di Oda suggerisce che potrebbe essere molto più cruciale per la storia di quanto sembri. Mentre i fan non possono essere sicuri che il ponte in questione sia davvero Bourbon Wolf basandosi solo sulla risposta di Oda, una cosa che i fan possono sicuramente dedurre è la sua posizione generale. Fortunatamente, la geografia unica del mondo di One Piece lo divide in quattro mari separati, rendendo piuttosto facile individuare questa tappa nel viaggio di Roger.

Dato che Tequila Wolf si trova nell’East Blue in One Piece, si può supporre che i ponti rimanenti siano presenti ciascuno su uno degli altri mari. Come visto nel capitolo 967, Roger e il suo equipaggio visitano Water Seven prima di imbattersi nell’enorme ponte. Ciò significa che il ponte in questione dovrebbe essere in uno dei due mari che costeggiano la prima metà della Grand Line chiamata Paradise, ovvero l’East Blue e il South Blue. La risposta di Oda nelle SBS del volume 111 elimina Tequila Wolf e l’East Blue, il che lascia il South Blue e qualsiasi dei tre ponti rimanenti si trovi lì.

Nel capitolo 1125 Ivankov sottolinea che ponti giganti come Tequila Wolf e gli altri sono in costruzione dal Void Century e ora alla luce degli ultimi sviluppi del manga è piuttosto sospetto considerando l’innalzamento del livello del mare e il presunto piano del Governo Mondiale di sommergere ulteriormente il pianeta.

Fonte – Comicbook