One Piece: Oda svela il Frutto dei Diavolo che mangerebbe

One Piece nel corso della sua lunga serializzazione ha introdotto innumerevoli tipi di poteri. La maggior parte di questi sono circoscritti in tre tipi di Frutti del Diavolo, i Rogia, i Zoo Zoo e i Paramisha. Sebbene questa ampia selezione renda certamente piuttosto difficile la scelta, quasi tutti i fan della serie hanno pensato a quale frutto del diavolo vorrebbero mangiare. E, sorprendentemente, lo ha fatto anche Eiichiro Oda e la sua scelta è in linea con la sua personalità e il suo senso dell’umorismo.

Nella sezione SBS del Volume 111, Oda ha svelato i due frutti del diavolo che sceglierebbe se avesse la possibilità di mangiarne due. Senza un briciolo di esitazione, Oda sceglie immediatamente il Frutto Clear Clear, passando poi al Warp Warp di Van Augur. A cosa potrebbero servire questi due frutti del diavolo insieme è, ovviamente, chiaro come il sole, data la gag ricorrente di Sanji che vuole essere invisibile per spiare le donne nella vasca da bagno. Per rendere le cose ancora più divertenti, Oda cerca di difendere la sua scelta con la scusa di usare questi due frutti del diavolo per salvare le persone. La risposta completa di Oda nelle SBS recita:

“Eeeh! Posso averne due?! Frutto Clear Clear (assolutamente) e il Frutto Warp Warp (decisione oggettiva)! È così che posso salvare le persone!”

Come i fan ricorderanno, nel capitolo 464, Sanji ha rivelato inaspettatamente che un altro dei suoi sogni di una vita, oltre a trovare l’All Blue, era diventare un uomo invisibile. Sebbene Sanji non sia mai stato interessato ai poteri del frutto del diavolo per la maggior parte di One Piece, il capitolo 464 ha rivelato l’unica eccezione a questa regola, ovvero il sogno di Sanji di mangiare il frutto Clear Clear.

Questo sogno è stato tristemente infranto dato che Absalom aveva mangiato il frutto Clear Clear, portando Sanji a nutrire un esilarante rancore nei suoi confronti durante la loro battaglia su Thriller Bark. La vera ragione per cui Sanji voleva questo potere era quella di sbirciare le donne.

La risposta di Oda nelle SBS di del volume 111 di One Piece non è solo un perfetto richiamo a questo momento, ma dimostra anche che Sanji è in tutto e per tutto ispirato da Oda stesso. Per quanto Oda possa affermare di amare Rufy, Sanji sembra essere il suo personaggio autoinserito, che funge da canale per la sua stessa perversione che è stata chiaramente esposta sin dall’alba di One Piece.

Fonte – Comicbook