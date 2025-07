One Piece: Oda rivela i membri principali della ciurma di Roger

Il manga di One Piece sta proseguendo gli eventi dell’arco di Elbaf, ma recentemente è stato pubblicato l’ultimo volume della serie. Intitolato “The Harley“, questo volume è stato lanciato il 4 luglio 2025 e raccoglie i capitoli che vanno dal 1134 al 1144, immergendosi nella narrazione della terra dei giganti. Esplora l’epico murale che potrebbe offrire indizi non solo sulle origini del mondo, ma anche accenni alla guerra finale e a come tutto potrebbe concludersi.

Come tutti i volumi precedentemente pubblicati, anche il 112 include l’amata sezione SBS, un divertente bonus in cui Eiichiro Oda, risponde alle domande inviate dai fan. Questa rubrica presenta spesso domande bizzarre, ma questa volta Oda ha risposto a una domanda sui Pirati di Roger che distingue per la sua profondità. Nella sua risposta, Oda non solo approfondisce il ruolo di Scopper Gaban nella ciurma, il che è tempestivo, considerando il suo coinvolgimento nell’arco narrativo attuale, ma rivela anche dettagli chiave su altri membri della leggendaria ciurma del Re dei Pirati, offrendo un chiaro approfondimento sulla formazione che un tempo navigava sotto il comando di Roger.

La rubrica SBS del volume 112 di One Piece presenta una domanda di un fan sul ruolo di Scopper Gaban nella ciurma di Roger. E Oda, sebbene avesse già condiviso informazioni generali sui Pirati Roger negli SBS del volume 96, ha rivelato tutti i membri chiave della ciurma del Re dei Pirati e i loro rispettivi ruoli. Ecco Di seguito ne riportiamo un breve elenco:

Capitano – Gol D. Roger Primo Ufficiale – Silvers Rayleigh Navigatore – Scopper Gaban Ufficiale Tattico – Moon Isaac Jr. Dottore – Crocus Timoniere – Donquino Torturatore – Millet Pine Studioso – Canottiere Informatore – Elio Ufficiale dei Servizi Segreti – Spencer Artigliere – Petmermoo Musicista – Jackson Banner Carpentiere d’ascia – Blumarine

Questa rivelazione conferma che i Pirati Roger erano composti da membri con ruoli ben distinti. Sebbene Roger, in qualità di capitano, si distingueva per la sua forza ineguagliabile, navigare in mari insidiosi sarebbe stato impossibile senza le diverse competenze e il contributo del suo equipaggio.

Visti i parallelismi che One Piece continua a tracciare tra la Ciurma di Cappello di Paglia e i Pirati di Roger, in particolare tra i tre membri più importanti di ciascuna ciurma, molti fan avevano ipotizzato che Scopper Gaban si avvicinasse a Sanji, ma Oda ha sorpreso tutti svelando che Gaban era il navigatore di Roger.