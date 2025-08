One Piece: Oda omaggia Black clover con un’illustrazione di Asta

Il mangaka di One Piece ha condiviso un’illustrazione speciale di Asta per celebrare i dieci anni di Black Clover, sorprendendo i fan. Sono passati dieci anni da quando il manga shonen di Tabata ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e, come di consueto, Shueisha ha lanciato diversi progetti speciali per l’evento. Infatti molti mangaka di Shonen Jump hanno condiviso le loro opinioni sul franchise per celebrare i progressi del manga di Yuki Tabata nel corso degli anni.

Black Clover sta ricevendo una serie di collaborazioni speciali con alcuni dei più importanti mangaka e artisti di Shonen Jump, tra cui Eiichiro Oda. In vista della rivelazione delle illustrazioni speciali dei 17 mangaka di Weekly Shonen Jump per Black Clover, i fan hanno potuto ammirare l’interpretazione di Oda del protagonista Asta.

Shonen Jump ha reclutato 17 mangaka per partecipare alla celebrazione del decimo anniversario di Black Clover, tra cui Eiichiro Oda di One Piece e Masashi Kishimoto di Naruto. I festeggiamenti proseguiranno poi con l’uscita di tre nuovi capitoli del manga, previsti nel prossimo numero della rivista Jump GIGA di Shueisha a fine mese. Questi tre capitoli rappresentano il lancio più importante in quanto Yuki Tabata si avvicina sempre di più alla fine del manga.

I festeggiamenti non si limitano alle illustrazioni speciali, visto che ci sarà anche il ritorno dell’anime con la seconda stagione, ancora una volta con Studio Pierrot. Al momento non si conosce una data o una finestra di uscita, ma è stato confermato che sarà possibile guardare gli episodi in streaming su Crunchyroll quando saranno disponibili. Gli eventi di Black Clover ruotano attorno a Asta e Yuno, entrambi abbandonati da neonati e da allora sono inseparabili. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, tra i due è emersa una grande differenza di capacità dato che Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili mentre Asta non è proprio in grado di usare la magia. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, i misteriosi poteri magici di Asta si risvegliano.