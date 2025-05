Black Clover: il manga svela la contorta riunione familiare di Asta

Black Clover è tornato questa primavera con due nuovi capitoli dell’arco narrativo finale, e lo ha fatto rivelando uno dei momenti più struggenti per il povero Asta. Infatti il protagonista si è ritrovato a un’inaspettata riunione di famiglia piuttosto contorta. L’arco narrativo finale di Black Clover è tornato a distanza di pochi mesi con nuovi capitoli che proseguono le battaglie finali tra i Cavalieri Magici e Lucius Zogratis. Inizialmente sembrava che Asta e Yuno fossero riusciti a sconfiggere il nemico, ma la realtà si è subito palesata dato che Lucius ha dimostrato di avere ancora più assi nella manica.

Il manga di Tabata è tornato con due nuovi capitoli che hanno portato la battaglia finale a una nuova, contorta fase. Tutto inizia con la rivelazione che il vero Lucius era in realtà nascosto per tutto il temp oe ora può contare su un potere pericoloso da fronteggiare. Oltre a questo, Lucius dimostra di essere un individuo puramente malvagio poiché gioca con le emozioni di Asta, mostrandogli sua madre per un ricongiungimento piuttosto contorto.

Il capitolo 379 di Black Clover vede Lucius tornare a combattere con una forma completamente nuova, poiché il Lucius che Asta e Yuno avevano sconfitto in precedenza era solo un altro clone. Lucius aveva aspettato il momento giusto durante il combattimento per attingere alle Torri del Grimmoire intorno al Regno di Clover. In questo modo scatena tutta la magia contenuta in quelle Torri per infliggere il massimo danno possibile ad Asta e Yuno. Naturalmente i due rivali si rifiutano di arrendersi nonostante la situazione, ma Lucius ha un modo piuttosto contorto per mettere Asta definitivamente KO.

Mentre Asta sta per sferrare un attacco anti-magia al vero corpo di Lucius, improvvisamente si blocca. Questo perché Lucius ha completamente rianimato la madre di Asta e Liebe, Licita, e l’ha tenuta di fronte a loro due. Questo li blocca e permette a Lucius di infliggere un duro colpo ad Asta.

Ci sono diversi risvolti oscuri nella riunione tra Asta e Licita. Non solo Lucius sta solo giocando con i sentimenti di Asta con quella che probabilmente è solo una riproduzione della defunta madre, ma questa è la prima volta che Asta la vede davvero. Questo momento lo scuote in un modo che probabilmente non sarebbe riuscito a comprendere completamente, ma è Liebe a sentirne davvero l’impatto, essendo lui quello che conosceva personalmente la madre. Ecco perché decide di non colpirla, anche se l’abilità Zetten di Asta non l’avrebbe colpita a prescindere.