One Piece: Oda ha introdotto una modifica per i lettori internazionali

Il manga di One Piece ha acquisito costantemente una vasta base di fan globali per anni prima di vedere nuovi incredibili progetti come la serie live-action di Netflix. Ci sono molte ragioni evidenti per la popolarità globale di One Piece che qualsiasi fan può elencare in un attimo. Tuttavia, una di queste ragioni che anche i fan più accaniti potrebbero non aver notato è che Eiichiro Oda ha apportato una modifica segreta al manga di One Piece nel corso degli anni, e solo per i lettori internazionali.

Nella sezione SBS del Volume 111 di One Piece, a Oda è stato recentemente chiesto perché il manga di One Piece non utilizzi fumetti verticali, a differenza della maggior parte degli altri manga, ma invece suddivida il testo lungo in diversi fumetti. In risposta, Oda rivela che, sebbene inizialmente abbia utilizzato fumetti verticali, ha smesso di farlo dopo aver visto la versione inglese ufficiale che faceva fatica a far entrare il testo in questi fumetti. La risposta di Oda, tradotta da newworldartur su X, recita: “Vedi, sebbene inizialmente abbia utilizzato molti fumetti verticali, c’è stata una volta in cui ho visto la versione estera che cercava di impacchettare le parole inglesi scritte orizzontalmente in fumetti verticali, e sembrava davvero angusto”. Pertanto, Oda conferma di aver smesso di utilizzare i fumetti verticali per rendere le localizzazioni più facili da formattare e leggere.

Sebbene la forma dei fumetti sia qualcosa a cui la maggior parte dei lettori potrebbe non aver mai prestato molta attenzione, influenzano notevolmente l’esperienza di lettura. Per riassumere la questione in parole semplici, i caratteri giapponesi, come molte lingue dell’Asia orientale, possono essere scritti sia orizzontalmente che verticalmente, e quest’ultima in genere occupa meno spazio, lasciando più spazio per l’illustrazione. Tuttavia, come spiega Oda nella SBS di One Piece Volume 111, la maggior parte delle lingue occidentali, come l’inglese, sono fondamentalmente scritte solo orizzontalmente, rendendo difficile adattare intere frasi in fumetti verticali.

Quindi, come dice Oda, ha invece optato per progettare i fumetti di testo di One Piece in modo tale che fossero facili da leggere indipendentemente dalla lingua in cui sono stati tradotti. La SBS recita: “Ci sono molti paesi in cui le lingue in cui viene tradotto sono scritte orizzontalmente, quindi i fumetti sono ora progettati per essere facili da leggere indipendentemente dalla lingua in cui sono tradotti”.

Nel complesso, il fatto che Oda abbia dato un’occhiata alla localizzazione angusta e sia passato a fumetti di testo più ampi e testo spezzato mostra una grande considerazione da parte sua per i lettori internazionali di One Piece e per i letteristi dei team di localizzazione che devono affrontare questo problema. Oda ha sempre dato priorità alla creazione di One Piece il più chiaro e facile da leggere possibile, dai vignette ai fumetti, e questo è uno dei motivi principali per cui la serie continua ad avere così tanto successo e ad essere così letta.

Fonte – Comicbook