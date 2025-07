One Piece: Loki era collegato a una ciurma leggendaria

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece prosegue il flashback incentrato sulla vita di Harald, l’amato Re di Elbaf. Il padre di Loki, prima di arrivare a sedere sul trono del regno era un pirata di bassa. Le sue avventure, i problemi politici che ha affrontato e la nascita dei suoi figli giocano un ruolo cruciale nella storia, e il manga continua a rivelare sempre di più su di lui e sul mondo che ha cercato di creare per il suo popolo.

Tuttavia la sua vita sarà profondamente segnata dalla nascita del suo secondogenito, Loki, il Principe Maledetto di Elbaf. Presentato come un villino, Loki si rivela un personaggio incompreso e tragico. Ha dovuto affrontare pregiudizi estremi fin dalla nascita, che lo hanno accompagnato per tutta la vita al punto di essere considerato il responsabile dell’omicidio di suo padre.

Ora che il manga di One Piece si concentra anche sul passato di Loki, assistiamo al suo incontro con i Pirati di Rocks, una delle più grandi ciurme di pirati della storia .

Proprio come Rufy, che idolatrava Shanks al punto da scalpitare per solcare i mari con lui, anche Loki ha avuto una figura simile nella sua vita. Nonostante la serie presenti Rocks D. Xebec come antagonista, Loki lo stima molto e lo idolatra ancora oggi. In un breve flashback del capitolo 1145, si può riconoscere un giovane Loki desideroso di unirsi ai Pirati Rocks. Stanco delle continue suppliche di Loki, Xebec sfidò il ragazzo a combattere, vincendo. Secondo il capitolo 1152, uno dei motivi per cui Loki nutre un risentimento così profondo nei confronti del Governo Mondiale è che questi sia responsabile della morte di Xebec.

Il capitolo 1154 di One Piece continua a far luce sul passato di Loki rivelando la prima apparizione del volto di Xebec. Si scopre anche che si tratta del padre di Barbanera, dato che i somatici sono molto simili ai suoi. Loki era emarginato da tutti, motivo per cui ricorreva al bullismo, soprattutto nei confronti del fratello maggiore, Hajrudin. Faceva anche scherzi agli abitanti del villaggio, il che non faceva che accrescere il loro disprezzo per il ragazzo.

A un certo punto, Loki tentò persino di suicidarsi precipitando dal Mondo del Sole negli Inferi. Tuttavia, era troppo forte anche solo per ferirsi. Dopo aver incontrato i Pirati di Rocks, Shiki lo prendeva in giro per il suo aspetto, mentre Barbabianca esprimeva la sua preoccupazione per il bambino in lacrime. D’altra parte, Xebec gli poneva domande su suo padre. One Piece proseguirà questo flashback nei prossimi capitoli, facendo luce su quanto determinante sia stata l’influenza di Xebec su Loki.