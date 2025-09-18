News Serie TV
One Piece Live-Action: un primo sguardo alla seconda stagione
Eleonora Masala 18/09/2025
I fan di One Piece hanno finalmente un piccolo assaggio di ciò che li aspetta nella seconda stagione della serie live-action.
Netflix ha pubblicato un breve video che mostra alcune scene della nuova stagione, commenti del cast e un piccolo assaggio del personaggio di Tashigi, già pronto a fare il suo debutto.
L’uscita ufficiale della seconda stagione è prevista per il 2026.
La produzione della nuova stagione è iniziata a luglio 2024 ed è già stata completata.
Come confermato dal creatore Eiichirō Oda, la seconda stagione coprirà la storia fino all’arco di Drum Island, includendo Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak, Little Garden e naturalmente Drum Island.
A supportare il progetto si aggiunge Joe Tracz (noto per Percy Jackson and the Olympians) come sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner insieme a Matt Owens, mentre Steve Maeda rimane produttore esecutivo.
Il cast vede l’ingresso di diversi volti nuovi tra cui Callum Kerr nei panni di Smoker, Julia Rehwald come Tashigi, Rigo Sanchez nei panni di Dragon, Charithra Chandran come Miss Wednesday/Nefertari Vivi, Joe Manganiello nei panni di Mr. 0/Crocodile e Lera Abova come Miss All Sunday/Nico Robin.
Completano il gruppo attori come Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Yonda Thomas (Igaram), David Dastmalchian (Mr. 3), Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine) e molti altri, tutti pronti a portare sullo schermo l’epicità dell’universo di Eiichiro Oda.
La prima stagione, uscita nell’agosto 2023 e composta da otto episodi, ha riscosso un grande successo, vincendo premi ai Children’s & Family Emmy Awards per la “Migliore Canzone Originale” e per la “Migliore Coordinazione Stunt”.
Prodotta da Tomorrow Studios in collaborazione con ITV Studios, la serie ha dimostrato di saper catturare l’essenza dell’anime e conquistare anche chi non conosce ancora il manga.
Con l’annuncio di una terza stagione già in programma, il mondo live-action di One Piece promette di continuare a sorprendere e appassionare.
I fan possono quindi iniziare a fare il conto alla rovescia per il 2026, preparandosi a tornare a bordo della Sunny insieme a Luffy e alla ciurma per nuove avventure cariche di azione, humor e momenti emozionanti.