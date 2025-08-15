News Anime

One Piece live action: svelati gli archi narrativi della seconda stagione

Eleonora Masala 15/08/2025

article-post

Dopo il successo della prima stagione, Netflix è pronta a riportare in scena la ciurma di Cappello di Paglia con nuovi episodi del live action di One Piece. La seconda stagione, attesa per il 2026, coprirà un’ampia porzione della storia originale di Eiichiro Oda, portando sullo schermo momenti chiave amati dai fan di tutto il mondo.

Secondo quanto annunciato, la nuova stagione adatterà la trama dal capitolo 96 fino al 154 del manga. Questo significa che i fan potranno assistere a una serie di archi narrativi molto diversi tra loro, a partire da Loguetown, città leggendaria per essere il luogo di nascita e di esecuzione di Gol D. Roger. Qui Luffy e compagni vivranno episodi fondamentali, che segneranno il passo verso la Rotta Maggiore.

Dopo Loguetown, la serie ci porterà a Reverse Mountain, dove farà la sua comparsa l’indimenticabile balena Laboon, aprendo la strada agli eventi di Whiskey Peak. Qui la ciurma si troverà ad affrontare nuovi nemici e alleati in un intreccio di intrighi e colpi di scena che prepareranno il terreno per ciò che verrà.

Il viaggio proseguirà con Little Garden, un’isola fuori dal tempo abitata da due giganti in lotta da secoli, e culminerà con Drum Island, l’arco che introdurrà Tony Tony Chopper, il medico della ciurma e uno dei personaggi più amati dell’intera saga. Questi episodi porteranno momenti di grande emozione, tra scontri epici e storie di amicizia.

Gli spettatori si aspettano un adattamento fedele ma anche capace di sorprendere, proprio come è accaduto nella prima stagione. La scelta di coprire più archi in un’unica stagione promette un ritmo serrato e una varietà di scenari che terranno alta l’attenzione. Con il live action di One Piece, Netflix punta a consolidare il legame con vecchi e nuovi fan, celebrando ancora una volta lo spirito di avventura e libertà che da sempre contraddistingue l’opera di Oda.

