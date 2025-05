One Piece: l’episodio di God Valley nasconde un cameo?

L’anime di One Piece sta adattando la storia del passato di Kuma, e l’ultimo episodio ha sorpreso i fan mostrando l’evento dell’incidente di God Valley. Questo ha riportato gli spettatori indietro nel tempo, quando i pirati leggendari come Kaido, Big Mom, Barbabianca, Shiki, Roger, Scopper Gaban, Rayleigh e il resto della ciurma del Re dei Pirati erano giovani. Ma probabilmente non tutti i fan hanno notato un cameo di un personaggio che non appare in One Piece da quasi diciotto anni.

L’episodio 1130 ha portato l’attenzione dei fan sui Pirati Rocks e sull’incidente di God Valley, ma ha anche mostrato un cameo di Bogard, il braccio destro di Garp e lo si può scorgere mentre mentre estrae la spada prima di lanciarsi con Garp e il suo equipaggio in battaglia. Quindi questo episodio segna la prima apparizione di Bogard nell’anime di One Piece dopo diciotto anni.

Gli appassionati di One Piece sanno che i misteri che circondano la serie sono tanti, ma quello di Bogard ha tormentato i fan per decenni. Il Marine, che sembra essere il braccio destro di Garp, ha debuttato nell’episodio 68, quando il nonno di Rufy viene mandato ad arrestare e deportare il Capitano Morgan. La sua successiva e ultima apparizione nell’anime di One Piece risale all’episodio 323, quando Garp incontra Rufy durante l’arco narrativo post-Enies Lobby. Successivamente, Bogard riappare solo due anni dopo nel capitolo speciale pubblicato al tempo di Film: Strong World, dove compare durante l’incontro tra Garp e Kong. Dunque Bogard è al fianco di Garp da almeno 27 anni.

Riguardo il manga, è interessante notare che sebbene Bogard appaia nel capitolo 1087 durante l’incursione per salvare Koby dall’isola dei Pirati, l’anime lo esclude completamente nell’episodio 1121. Di conseguenza, l’episodio 1130 è effettivamente la sua prima apparizione dopo molto tempo. Considerata la sua lunga assenza, l’ultimo episodio gli rende giustizia, presentandolo in modo molto più prominente rispetto a come Oda lo ha disegnato nel manga.

Nonostante sia uno dei membri più importanti e fidati dell’equipaggio di Garp, One Piece ha rivelato molto poco su Bogard, scomparso completamente dai riflettori dopo la Saga di Water Seven. In effetti questo personaggio non è ancora stato formalmente nominato o presentato in One Piece, e non compare nemmeno in nessuno dei databook, delle vivre card o delle sezioni SBS dei volumi del manga.