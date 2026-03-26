One Piece: le preoccupazioni di Eiichirō Oda per Chopper nel live action

Quando si parla del live action di One Piece in streaming su Netflix, uno dei punti che incuriosisce di più è senza dubbio Chopper. Non è un personaggio semplice da portare in un contesto reale, e infatti anche Eiichirō Oda lo sapeva bene fin dall’inizio.

Proprio l’autore ha raccontato di aver avuto diversi dubbi durante le prime fasi del progetto. Gli sono stati mostrati vari concept, partendo da versioni ancora molto grezze, e già lì è emersa una delle sue principali preoccupazioni, come rendere Chopper senza snaturarlo.

Il punto, secondo Oda, è abbastanza chiaro. La ciurma vede Chopper prima di tutto come una creatura particolare, quasi tenera nel suo modo di essere. E proprio per questo motivo ha insistito molto su un dettaglio. Non doveva sembrare semplicemente un peluche.

Ha raccontato di aver ripetuto più volte questa cosa ai produttori. Se si prova a renderlo troppo realistico, il rischio è quello di ottenere l’effetto opposto, qualcosa di strano o addirittura inquietante. Ed è esattamente quello che voleva evitare.

Un altro aspetto su cui si è soffermato riguarda la voce. Per Oda, Chopper ha una dolcezza molto precisa, quasi unica nel panorama giapponese. Non è solo una questione di tono, ma proprio di sensazione che trasmette. Per questo ha chiesto che anche nella versione occidentale si cercasse di mantenere quella stessa delicatezza.

Alla base di tutto c’è un’idea semplice. Adattare sì, ma senza perdere l’identità originale. Oda ha voluto che anche in una produzione pensata per un pubblico globale, One Piece continuasse a mantenere quegli elementi che lo rendono riconoscibile.

Alla fine, più che una preoccupazione, sembra quasi una linea guida precisa. E considerando quanto sia centrale Chopper nella storia, è facile capire perché Oda abbia voluto seguire da vicino proprio questo aspetto. Anche perché basta davvero poco per allontanarsi da quell’equilibrio che lo rende così riconoscibile.