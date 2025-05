One Piece: l’anime svela un assaggio dei poteri di Saturn

La serie televisiva di One Piece è tornata con la seconda parte dell’arco di Egghead e nell’episodio recente uno dei Cinque Astri di Saggezza (Gorosei) ha raggiunto l’isola del Futuro. Si tratta di Saint Saturn, che sta scatenando una vera e propria tempesta sull’Isola di Egghead. Dopo diversi anni, finalmente One Piece ha rivelato un assaggio dei veri poteri di Saturn.

L’episodio 1129 non ha solo dato il via al flashback di Kuma, ma ha lasciato spazio a Saturn che ha svelato ulteriori dettagli sulle sue terrificanti abilità, come un raggio emanato dai suoi occhi per attaccare Bonney e Sanji. Saint Saturn ha anche la capacità di congelare, come ha fatto con Sanji, Franky e Vegapunk. Ma l’abilità più spaventosa è senza dubbio quella della rigenerazione, che gli permette di guarire all’istante dalla ferita da taglio di Bonney. Tutto ciò dimostra che Saturn potrebbe rivelarsi un avversario molto ostico su Egghead, che, visti i suoi immensi poteri, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Rufy e alla sua ciurma. Il loro obiettivo è quello di fuggire con Vegapunk, motivo reale della presenza della Marina sull’isola.

Nonostante sia anziano, Saturn si sta rapidamente rivelando una seria minaccia. La sua presenza sull’isola ha già scavalcato la catena di comando dei Pacifista e, come se la sua trasformazione demoniaca non fosse già abbastanza spaventosa, l’episodio 1129 mostra poteri ancora più terrificanti. Rufy è completamente sfinito dopo il combattimento contro Kizaru e al momento non c’è nessuno in grado di tenere testa a Saturn. Quindi la situazione su Egghead è piuttosto delicata.

Inoltre dopo che Sabo si è infiltrato a Marijoa nell’episodio 1119, anche gli altri Anziani, incluso Im hanno la capacità di trasformarsi. Di conseguenza proprio come Saturn, possono rigenerarsi e sferrare altri attacchi simili a quelli di Saturn. Momentaneamente Rufy è fuori combattimento ma è questione di tempo prima di vedere uno scontro tra lui e Saint Saturn su Egghead. L’impressione, tuttavia, è che questa volta il capitano dei Cappelli di Paglia non riuscirà a gestire da solo un avversario di questa portata.